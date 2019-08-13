لمرضى السكري.. هذه الأطعمة تساعدك على خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:

يعتبر مرض السكري من ضمن الأسباب الرئيسية للإصابة بزيادة الوزن، والسمنة، وذلك بسبب التغيرات التي تحدث في جسم المريض نتيجة اختلال مستويات الأنسولين وتأثيراتها على معدل السكر بالدم.

ويفضل الكثير من مرضى السكري اتباع نظام غذائي صحي، للحصول على وزن مثالي والتخلص من الوزن الزائد، ويواجه المصابين بالسكري مشكلات في اختيار الأطعمة المناسبة للنظام الغذائي وذلك بسبب تأثير بعض الأطعمة على معدل سكر الدم، وذلك وفقًا لموقع Everyday health.

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