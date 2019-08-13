ترغبين في صبغ شعرك بطريقة آمنة.. اتبعي هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - أمنية قلاوون:

تبحث الكثير من النساء عن طرق آمنة لصبغ الشعر، وذلك بعد أن ربطت الكثير من الأبحاث والدراسات المواد الكيميائية الموجودة في صبغة الشعر وبين الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

ويرى الخبراء أنه يمكن الوقاية من التأثيرات السلبية لصبغات الشعر عن طريق استبدال المواد الكيميائية الضارة بمواد أخرى يمكنها الحماية من الإصابة بالسرطان بجانب اتباع نصائح أخرى.

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