بـ3 صور.. هند صبري توجه رسالة شكر للسيدات بمناسبة عيد المرأة التونسية

رسالة فخر وشكر وامتنان، وجهتها الفنانة هند صبري بمناسبة عيد المرأة التونسية اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وقالت هند: "المرأة التونسية هي بوصلتي ومثالي، هي التي علمتني وربتني، وهي التي تحمل مفاتيح المجتمع، وتحميه من نفسه"، مضيفة: "كل عام والمرأة تونسية حرة وعزيزة"، مرفقة 3 صور، إحدها خلال وقوفها بجوار طائرة تحمل علم وطنها، والثاني خلال حصولها على جائزة فاطمة الفهرية، لدعمها المرأة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 31 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أكتر شيء لفت نظري وعجبني إن في وزارة للمرأة والأسرة في تونس"، و"المرأة التونسية هى أكثر سيدة عربية حصلت على حقوقها"، و"أنتِ نموذج مشرف لوطنك تونس يا هند".

Advertisements

تشارك "هند" في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد، وتقوم بشخصية "فريدة" وهي سيدة تدّعي وجود مخلوق بداخلها حرضها على قتل زوجها وابنتها الصغيرة، بينما تعود لتجسيد الملكة "حتشبسوت"، في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة، والذي يُعد استكمالاً لتحدٍ بدأته قبل عامين في الجزء الأول، ويعرض الفيلمان حالا ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.