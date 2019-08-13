بـ4 جلسات تصوير.. دينا الشربيني بعيون مصور عمرو دياب.. "أجمل برج حوت"

4 جلسات تصوير مختلفة، تألقت خلالها الفنانة دينا الشربيني، بعدسة كريم نور مصور النجم عمرو دياب والمشاهير، وآخر هذه الجلسات التي نشرها منذ قليل، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وسط ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المعجبين بإطلالتها.

"هن" رصد إطلالات "دينا" بعيون "نور" خلال 2018 و2019، خلال الفقرات التالية:-

أغسطس 2019

بأزياء كاجوال صيفية، أطلت الفنانة الشابة "توب"، في أحدث جلسة تصوير منذ قليل، في منطقة سانت تروبيز بفرنسا، مطلة بـ"ستوميك أوف شولدر"، وبنطلون مشجر من اللونين الأزرق، والأبيض، وإكسسوارات من اللون الفيروزي، بالإضافة إلى شعر "كيرلي" متوسط الطول يجمع بين اللونين "الأشقر" و"البني".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع "فوتو سيشن"، الذي حصد على ما يزيد على 173 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتي أحلى وأجمل برج حوت في مصر"، و"أخدتي قلب الهضبة والمصور بتاعه كمان"، و"بقيتي شبة زينة عاشور أوي".

ديسمبر 2018

خلال احتفالات رأس السنة، نشر "الشربيني" جلسة تصوير جديدة لها، تضمن 3 صور، خلال ارتدائها فستان أبيض طويلا وغير منقوش، وبدون أكمام، بالإضافة إلى شعر بني "كيرلي"، وإكسسوارات ذهبية، وسط إعجاب رواد "سوشيال ميديا" بأزيائها.

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أغسطس 2018

في منتصف شهر أغسطس الماضي، أطلت "الشربيني" في "فوتو سيشن" لـ"هوت شورت" جينز وتيشيرت أبيض غير منقوش، ونظارة شمسية، وإكسسوارات ذهبية، لتتنوع ردود الأفعال بين المعجب بإطلالتها والمهاجم لها.

أغسطس 2018

في مطلع أغسطس الماضي، فاجأت الفنانة متابعيها بأول جلسة تصوير بعدسة المصور الخاص بـ"الهضبة"، مرتدية فستانًا برتقالي اللون، مكوّن من قطعتين، فيما زيّنت شعرها بزهور بيضاء، ليتصدر اسم دينا الشربيني محركات البحث على "جوجل".

وأثارت جلسة التصوير جدلًا بين متابعي المصور الشهير فور نشرها عبر حسابه، إذ علّق البعض على اختيار كريم نور؛ المصور الدائم للفنان عمرو دياب والذي التقط الصور الرسمية لأحدث ألبوماته "كل حياتي"، لتصوير الشربيني، ما أكد شكوك البعض حول ارتباط الثنائي، اللذان تكرر ظهورهما معًا لعدة مرات خلال الفترة الماضية.

وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبتها، في كثير من حفلاته والفعاليات، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.