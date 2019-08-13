"أشتاق إليك".. رسالة محبة متبادلة بين إليسا وصديقها خلال عيد الأضحى

عبارات محبة متبادلة، بين الفنانة اللبنانية إليسا وصديقها المصور وديع النجار، عبر حسابتهما الرسمية على موقع "إنستجرام"، موجهين رسالتهما بالصورة نفسها، خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية في أحد شواطئ بيروت، في مطلع الشهر الجاري.

وظهرت إليسا بـ"كاش مايوه تايجر" يحمل اللونين الأبيض والأسود، فيما ارتدى "النجار" شورت "تيجير" يجمع بين الأبيض والبني، وقميصا يحمل النقوش نفسها، ليظهر الثنائي بإطلالة متشابهة في الصورة، لتعلق الفنانة باللغة الإنجليزية، قائلة: "أفتقدك يا وديع النجار"، ليرد عليها في تعليق، قائلا: "أنا أفتقدك أيضا، لا أستطيع الانتظار حتى تعودي مجددا".

وعقب دقائق معدودة من منشور الفنانة اللبنانية، نشر المصور اللبناني الصورة نفسها، مدونا: "أفتقد المرح في بيروت وأفتقدك أيضا"، وسط تعليق زوجته عارضة الأزياء لين طرابلسي، التي أعربت عن إعجابها وحبها لما دونه "وديع".

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وخلال 45 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشورين، اللذين حازا على ما يزيد على 25 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بحبك صداقتكم القوية ببعض"، و"لابسين زي بعض ليه"، و"نفسي أفهم إيه سر علاقة الصداقة القوية اللي بينكم".

يشار إلى أن إليسا سافرت إلى تونس لإحياء حفل غنائي، ضمن مهرجان المنستير الدولي، منذ أيام، معربة عن سعادتها بوجودها في تلك الدولة العربية، مغردة عبر "تويتر": "يسعدني دوما أن أكون في تونس، أعتبر هذه الجولة واحدة من أفضل ما لدي، وأنا في النهاية نسيت المسافة الطويلة عندما التقيت جمهوري، أراكم مرة أخرى قريبا".