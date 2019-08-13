زينة وأخواتها البنات.. حكاية 3 شقيقات مثيرات للجدل

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم الفنانة زينة وشقيقتيها محركات البحث، خاصة بعد واقعة اعتداء نسرين، شقيقة الفنانة زينة على الفنان أحمد عز داخل الساحل الشمالي، فمنذ ظهور الفنانة زينة على الساحة الفنية وكثيرًا ما اقترن الجدل باسمها، وهو ذات الحال أيضًا بالنسبة لشقيقتيها اللتين ارتبط اسمهما في دعاوى قضائية رفعت ضدهن.

ويرصد "هن" قصة الشقيقات الثلاث المثيرات للجدل في رفع الدعاوى القضائية ضدهن.

زينة.. خناقة مع إيناس الدغيدي وقضيتان في المحاكم

كانت الفنانة زينة ما زالت في بداية مشوارها الفني حينما اختارتها المخرجة إيناس الدغيدي لبطولة فيلم "مذكرات مراهقة" لكنها تراجعت عن قرارها بسبب الأداء الجريء للفيلم، وهو ما تسبب في غضب المخرجة إيناس الدغيدي، التي قررت عدم العمل مع الفنانة زينة مرة أخرى، وألا تتعامل معها مجددًا.

أعوام قليلة وزاد صيت الفنانة زينة بسبب مشوارها الفني في أدوار مختلفة، لكن في العام 2014 وتحديدًا شهر فبراير، حينما رفعت دعوى قضائية ضد أحمد عز لإثبات نسب طفليها التوأم إليه، وهي القضية التي شغلت الرأي العام وقتها، وبالفعل أثبتت محكمة الأسرة نسب الطفلين "عز وزين الدين" إلى أحمد عز بعدما رفض الخضوع لإجراء تحليل الحامض النووي "DNA".

ومن الحين للآخر ما زال الجدل يتجدد حول الفنانة زينة، التي اتهمت مؤخرًا بالاعتداء على أسرة أمريكية حينما كانت في زيارة لدولة الإمارات، فتفاصيل القضية ترجع لعام 2018 حينما اتهمها رجل بأنها اعتدت على طفلته ووالدتها حينما ظنت بأن الطفلة الصغيرة تقوم بتصويرها دون إذنها، وهي في الحقيقة كانت تصور شقيقها الأصغر، وهو ما جعل الأب يتقدم ببلاغ ضد الفنانة زينة.

وهي القضية التي ظلت متداولة في محكمة جنح بدبي، التي أصدرت حكمها بدفع غرامة 10 آلاف درهم بحق جميع الأطراف.

نسرين.. واقعة اعتداء بالضرب وشهادة زور

نسرين رضا، وهي الشقيقة الأكبر للفنانة زينة، فرغم غيابها عن الأضواء والأوساط الفنية لكن اسمها لم يغب عن الدعاوى القضائية والبلاغات التي كان آخرها واقعة الاعتداء على الفنان أحمد عز، داخل أحد الأماكن العامة بالساحل الشمالي.

فكانت بداية الواقعة حينما جلس الفنان أحمد عز مع محرر "الوطن" لإجراء الحوار المتفق عليه، لكنه فوجئ باقتراب "نسرين" شقيقة الفنانة زينة، التي لكمته في وجهه، قائلة: "ازيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟".

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شعور بالصدمة انتاب "عز" تجاه ما فعلته "نسرين"، الأمر الذي استدعى تدخل الحاضرين لفض المشاجرة، واستدعاء الفنان أحمد عز لأمن الفندق لتحرير محضر بالواقعة لدى شرطة السياحة، وبالفعل ذهب للإدلاء بأقواله برفقة محاميه عمر عبدالرحمن.

ولم تكن هذه أولى الخلافات والدعاوى التي رفعها أحمد عز ضد "نسرين" شقيقة الفنانة زينة، فأثناء قضية إثبات النسب التي رفعتها زينة ضد أحمد عز، لإثبات نسب طفليها التوأم منه، كانت "نسرين" طرفا في القضية، حيث رفع ضدها أحمد عز دعوى قضائية يتهمها بشهادة الزور.

فحينما ألزمت المحكمة الفنان أحمد عز إجراء تحليل الـ"DNA" في قضية إثبات النسب، لم يكتف "عز" برفض التحليل لكنه أيضًا رفع دعوى قضائية ضد "نسرين" شقيقة زينة، يتهمها بشهادة الزور والادعاء بزواجه من زينة، فكانت زينة استعانت بشقيقتها وبعض الشهود لإثبات حفل زواجها من الفنان أحمد عز.

ياسمين.. الإتجار بالمخدرات

ياسمين رضا هي الشقيقة الأصغر للفنانة زينة، فهي عادة ما تكون برفقتها وتظهر معها في المناسبات والحفلات، حيث تنشر زينة صورهما سويًا عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".

وفي العام 2010 اقترن اسم ياسمين، شقيقة الفنانة زينة، مع شخص آخر يدعى "نادر أحمد شوقي" بقضية الإتجار بالمخدرات، وتقديم الكوكايين لحوالي 150 فنانا وشخصية عامة.

لكن التحقيقات أثبتت براءة ياسمين، من تهمة الإتجار بالمخدرات، حيث قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة ببراءة ياسمين من تهمة حيازة المخدرات والإتجار بها.