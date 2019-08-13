عرضت 100مليون إسترليني ليرتدي لاعب حذائها.. ما هي شركة "إير جوردان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

قدمت شركة "إير جوردان"، عرضا خياليا يصل لـ 100 مليون جنيه إسترليني للإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، لارتداء حذاء من منتجاتها في ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع شركة نايكي.

فما هي شركة "إير جوردان"؟

"إير جوردان" ماركة أحذية خاصة بكرة السلة، والملابس الرياضية، تابعة لشركة نايك، وأنشئت على يد لأعب الدوري الأميركي للمحترفين السابق، والذي يعتبر من أعظم لأعبي كرة السلة في تاريخ NBA

في بداية الأمر تم إنتاج أحذية أير جوردان الأصلية لمايكل جوردان فقط في أوائل عام 1984، وتم إصدارها للجمهور في أواخر عام 1984، ودخلت عالم كرة القدم لأول مرة في عام 2015.

منذ طرحها في سوق الأحذية الرياضية، تطورت Air Jordan من أحذية كرة السلة الأصلية إلى موديلات للاستخدامات المختلفة بتصاميم وأشكال تناسب العديد من الأذواق، وترعى العلامة التجارية الأردنية 21 لاعبًا ناشطًا في الدوري الأميركي للمحترفين.

من أشهر أحذية هذه الماركة:

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اّير جوردان الفضي:

هو أغلى حذاء رجالي في العالم بسبب شعبية مايكل جوردون أُسطورة كرة السلة السابق الذي يمثل أُيقونة هذا الإصدار، ويبلغ سعر الحذاء إلى 60,000 دولار

حذاء إير جوردان 12:

ارتدى مايكل جوردان هذا الحذاء خلال مباراته الشهيرة Flu Game وقام بالتوقيع على الحذاء حينها. فيما بعد استطاع Preston Truman الحصول على هذا الحذاء خلال مزاد علني مقابل 104 آلاف دولار اميركي.

حذاء مايكل جوردان نايك إير:

ارتدى مايكل جوردان هذا الحذاء موسم 1984-1985 خلال مباراة فريقه شيكاغو بولز مع فريق لوس انجليس ليكرز، وصمم هذا الحذاء من الجلد الفاخر، باللون الأبيض، مطبوع عليه شعار نايك، باللون الأحمر، ويبلغ سعر هذا الحذاء 100 ألف دولار أميركي.