- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - منذ مدة لاحظنا سيطرة موضة الريش على منصات العروض، وما لبثت أن أصبحت من الصيحات الأكثر رواجًا، وبالرغم من أنها موضة غير اعتيادية، غير أنّ كثيرات من النساء اعتمدنها في مختلف اطلالاتهنّ ولا سيّما في المناسبات الكبيرة، وعلى فساتين السهرة، وقد لفتنا أنّ اللون الأبيض كان من الدرجات المفضلة على فساتين الريش، كما أنه كان خيار النجمات العربيات الأول اللواتي رأيناهنّ يخترن فساتين ريش بيضاء في المناسبات الرسمية، وإليكِ بعض الأمثلة لتختاري من برأيكِ اعتمدت هذه الموضة بأفضل الطرق.
مايا دياب في اطلالة غريبة في فستان ريش قصير أبيض
الاطلالات الغريبة جزء لايتجزأ من شخصية مايا دياب، وقد شاهدناها في عدد كبير من المناسبات وهي تختار التصميمات الخارجة عن المألوف، مثل هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها فستان سهرة قصيرًا مصنوعًا بالكامل من الريش باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر وطوله وصل أعلى حد الركبة، واللافت للنظر أنها اعتمدت معه صندلًا بكعب عالٍ مزينًا أيضًا بالريش الأبيض، وبذلك بدت الاطلالة مبالغًا بها ومبهرجة.
نسرين طافش أنيقة في فستان مزين بالريش الأبيض
تختار نسرين طافش بشكل عام تصميمات الأزياء التي تُبرز أنوثتها، مثل هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها فستانًا باللون الأبيض مصنوعًا من قماش التويد، وتنورته مطرزة بالريش الناعم، من دون أكمام، ومزينًا بأزرار من اللؤلؤ الاصطناعي من الأمام، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج.
نجوى كرم في فستان سهرة مزين بالريش الأبيض
تعمل نجوى كرم على التنويع في اطلالاتها، لهذا نراها أحيانًا في فساتين براقة، وأحيانًا في فساتين ميتالك أو بأقمشة بدرجات لونية فاقعة، ومؤخرًا وقع اختيارها على موضة الريش، حيث اختارت فستان سهرة أنيقًا باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر مع أكتاف مزينة بالريش بطريقة لافتة، قصته ضيقة وله شق طويل على الساق وقد نسقت معه أقراطًا ماسية.
النجمات العربيات في الريش الأبيض شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الموضة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات عربيات في الريش الأبيض شاهدي أغرب الإطلالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.