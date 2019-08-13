نجمات عربيات في الريش الأبيض شاهدي أغرب الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - منذ مدة لاحظنا سيطرة موضة الريش على منصات العروض، وما لبثت أن أصبحت من الصيحات الأكثر رواجًا، وبالرغم من أنها موضة غير اعتيادية، غير أنّ كثيرات من النساء اعتمدنها في مختلف اطلالاتهنّ ولا سيّما في المناسبات الكبيرة، وعلى فساتين السهرة، وقد لفتنا أنّ اللون الأبيض كان من الدرجات المفضلة على فساتين الريش، كما أنه كان خيار النجمات العربيات الأول اللواتي رأيناهنّ يخترن فساتين ريش بيضاء في المناسبات الرسمية، وإليكِ بعض الأمثلة لتختاري من برأيكِ اعتمدت هذه الموضة بأفضل الطرق.



مايا دياب في اطلالة غريبة في فستان ريش قصير أبيض

مايا دياب في لوك غريب في فستان قصير من الريش الأبيض





الاطلالات الغريبة جزء لايتجزأ من شخصية مايا دياب، وقد شاهدناها في عدد كبير من المناسبات وهي تختار التصميمات الخارجة عن المألوف، مثل هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها فستان سهرة قصيرًا مصنوعًا بالكامل من الريش باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر وطوله وصل أعلى حد الركبة، واللافت للنظر أنها اعتمدت معه صندلًا بكعب عالٍ مزينًا أيضًا بالريش الأبيض، وبذلك بدت الاطلالة مبالغًا بها ومبهرجة.





نسرين طافش أنيقة في فستان مزين بالريش الأبيض

نسرين طافش أنيقة في فستان من الريش الأبيض





تختار نسرين طافش بشكل عام تصميمات الأزياء التي تُبرز أنوثتها، مثل هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها فستانًا باللون الأبيض مصنوعًا من قماش التويد، وتنورته مطرزة بالريش الناعم، من دون أكمام، ومزينًا بأزرار من اللؤلؤ الاصطناعي من الأمام، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج.



Advertisements



نجوى كرم في فستان سهرة مزين بالريش الأبيض

نجوى كرم متألقة في فستان سهرة من الريش الأبيض



تعمل نجوى كرم على التنويع في اطلالاتها، لهذا نراها أحيانًا في فساتين براقة، وأحيانًا في فساتين ميتالك أو بأقمشة بدرجات لونية فاقعة، ومؤخرًا وقع اختيارها على موضة الريش، حيث اختارت فستان سهرة أنيقًا باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر مع أكتاف مزينة بالريش بطريقة لافتة، قصته ضيقة وله شق طويل على الساق وقد نسقت معه أقراطًا ماسية.



النجمات العربيات في الريش الأبيض شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الموضة.