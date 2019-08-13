فساتين سهرة طبقات موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - ترغب العديد من السيدات الظهور كالأميرات في المناسبات الخاصة، لذلك يخترن فساتين الطبقات التي تُبرز جمالهنّ وتجعل مظهرهنّ أقرب للأميرات أو الملكات، والتى يتم إدخال أكثر من نوع قماش فيها. وتعطي الطبقات شكلًا أكثر جاذبية، كما تخفي عيوب الجسم ونحافته.

هيمنت موضة فساتين السهرة المؤلفة من طبقات على خشبات عروض أزياء الهوت كوتور خريف وشتاء 2019 - 2020، طالعي أجمل التصميمات التي تساهم في إخفاء عيوب الجسم النحيف.



فساتين سهرة طبقات



فساتين سهرة طبقات تخفي نحافة الجسم



- سيطرت فساتين السهرة بألوان الحلوى الباستيلية على إبداعات أشهر الدور العالمية، وفي مقدمتها جورج حبيقة Georges Hobeikaوجورجيو أرماني Giorgio Armani وهى تناسب مختلف ألوان البشرة.

- اذا كنتِ تفتشين عن فستان سهرة ناعم يمنحكِ اطلالة أنيقة بعيدة عن المبالغة، فلا تترددي في اعتماد الموديلات التي رصدناها لدى ألكسندر فوتييهAlexandreVauthierورامي العلي Rami Al Ali.

- برزت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة المصممة بتنانير شفافة مثل التصميمات التي جلبناها لكِ من عروض جورج شقرا Georges Chakra وباتريك فام Patrick Pham، اعتمدي هذا الستايل لتُبرزي طول ساقيكِ في حال كنتِ قصيرة القامة.



- تساهم فساتين السهرة مستقيمة القصة والمؤلفة من طبقات، في إطالة القامة، فقط تجنّبيها إذا كنتِ ممتلئة الجسم وتجدينها لدى شانيل Chanel، وستيفن خليل Steven Khalil ، وألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.

جربي اعتماد فساتين السهرة المزينة بتفاصيل على الأكتاف، لتخفي نحافة كتفيكِ، طالعي الموديلات الموقعة من ألكسيس مابي Alexis Mabilleوجورجيو أرماني Giorgio Armani وزياد نكدZiadNakad.

- اِعتمدي فساتين السهرة المزدانة بالتطريز أو الريش من توقيع رامي قاضي Rami Kadiوجيفنشي Givenchy لتخفي نحافة الصدر.

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