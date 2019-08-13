هند صبري في رحاب حضارة مصر بعدسة نيللي كريم أثناء تصوير "الفيل الأزرق 2"

"لوليا" هي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق 2"، غجرية آتية من زمن سحيق، فكانت كل ملابسها ومكياجها، وشعرها يدل بقوة على تلك الشخصية، والتي أرادت هند صبري مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور لتلك الشخصية.

الصور التي نشرتها هند صبري، على صفحتها الشصخية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التقطت بواسطة صديقتها نيللي كريم، والتي تشاركها بطولة الفيلم مع الفنان كريم عبدالعزيز.

وأرفقت هند صبري الصور بتعليق، "لوليا بعدسة نيلي كريم، الفيل الازرق2، فيلم عيد الأضحى في جميع الدول العربية! لا تخافوا لكن احذروا".

وتفاعل عدد كبير من متابعي هند صبري معها عبر الإعجابات والتعليقات.

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وأطلت هند صبري بملابس غجرية، جيبة مفتوحة من الجنبين من اللون الفوشيا والأزرق، فضفاضة، و"توب" من اللون الذهبي ستوميك، به سلاسل زينب بطنها، مع مكياج ثقيل، وحلق للأنف، وشعر غجري هائش.

وظهرت نيللي كريم، في أحد مزارات الحضارة المصرية، والتي صورت فيها مشاهد من فيلم الفيل الأزرق 2، وهو موجود في السينمات منذ حوالي أسبوعين.

الفيل الأزرق 2 من بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، وتأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجي، والموسيقى هشام نزيه.