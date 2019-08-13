أفضل ملابس صالات المطارات المناسبة للسفر

من المتعارف عليه أن كل مناسبة لها ملابسها الخاصة التي لا يجوز ارتدائها إلا في هذه المناسبة وارتدائها في غير موضعها يعد شيئًا شاذًا كارتداء السوارية في صالات الجيم والعكس، والجديد أنه أصبح هناك ملابس خاصة بصالات المطارات أثناء السفر والعودة فلم يعد الأمر يحدث بشكل عشوائي.

وتستعرض "هُن" من خلال التقرير التالي، أبرز إطلالات صالة المطار من خلال مدونات الموضة والمؤثرات في عالم الأزياء.

ارتداء الملابس الرياضية:

ظهرت الكثير من النجمات وهن يرتدين ملابس رياضية في صالات المطارات أثناء مغادرة بلادهن أو العودة، حيث إن الأغلبية تميل إلى الإطلالات المريحة، وذلك بالميل لاستخدام الأزياء الرياضية، كونها عملية وتسهل الحركة بها وسهل تفتيشها.

ملابس بسيطة وأنيقة ولكن تتماشى مع الموضة:

Advertisements

لا تتخلى السيدات بوجه عام عن راحتهن النفسية خاصة إذ تعرض الأمر لارتداء ملابس لفترة طويلة كالسفر من دولة إلى أخرى، ولذلك تميل إلى الملابس التي تتسم بالبساطة والأناقة التي يمكنها من خلالها ارتدائها لحضور اجتماعات فور وصولها إلى البلد المتجه إليها بطائرتها، ولذلك يمكن للسيدات في هذه الحالة ارتداء الجمبسوت مع إكسسوارت كلاسكية فاخرة وفخمة.

ملابس رسمية بقصات مريحة وواسعة:

لا تسطيع الكثير من النساء التخلي عن وقارهن وخوصًا في بلادنا العربية كسيدات الأعمال والوزيرات والشخصيات العامة واللاتي لا تسطعن ارتداء ملابس رياضية، ولذلك يمكنهن ارتدا ملابس رسمية ولكن بأسلوب كاجوال وبسيط، وذلك من خلال اختيار بنطلونات رسمية بقصات مريحة وواسعة وتنسيقها بأسلوب كاجوال باختيار الملابس المينيمالية التي تتسم بالبسطة.

حقائب اليد:

تفضل الكثيرات حمل حقائب تتسع لجميع أغراضهن، كما ان هناك بعضهن يفضلن حقائب الخصر لسهولة الحركة بها وأنها سهلة الاستعمال.

حقائب المستلزمات:

من خلال متابعة أكثر من شخصية متخصصة في عالم الموضة والأزياء فإنه يمكن حمل حقيبة ذات هيكل معدني صلب إنها تعد الاكثر شعبية بين المسافرين من مدونات الموضة ويرجع ذلك لكونها عملية للغاية، بالإضافة إلى أنه توجد منها تصاميم أنيقة وجذابة تتناسب مع كافة الستايلات والأذواق.