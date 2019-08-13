"هوت شورت".. بشرى ترتدي "لبس العيد"

شاركت الفنانة بشرى جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث إطلالتها.
وارتدت بشرى ملابس العيد، وكانت عبارة عن هوت شورت من اللون الأبيض، و"توب" من اللون الأبيض، وكيمونو روز فاتح، عليه رسمة جناحات بالجليتر.
وكتبت بشرى في تعليقها على الصور، "لبس العيد"، وظهرت بمكياج بسيط وتسريحة شعر كاريه، مسجلة بذلك احتفالها بعيد الأضحى المبارك.
وتحرص بشرى دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية.
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