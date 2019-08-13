الامارات | بـ14 مليون درهم.. هيكل ديناصور للبيع في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بـ14 مليون درهم.. هيكل ديناصور للبيع في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض موقع «الإمارات للمزادات» في الإمارات هيكل ديناصور للبيع في مزاد بقيمة تبدأ من 14.6 مليون درهم.

وأشار الموقع إلى أن هيكل الديناصور معروض حالياً في قاعة بـ «دبي مول»، لافتاً إلى أن المزاد سينتهي في 25 أغسطس الجاري. وأوضح أن الهيكل لديناصور شاب عمره 25 عاماً يعود للعصر «الجوراسي»، وهو من نوعية الديناصورات ذات الأعناق الطويلة التي تتغذى على ورق الأشجار، وله ذيل يشبه السوط وكان وسيلته للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة، ويبلغ طول الهيكل العظمي 24.4 متراً، وكان وزنه يعادل وزن خمسة أفيال.

ولفت إلى أن هيكل الديناصور مصاب بكسر في الذيل، وذلك يعود إلى «عضة من حيوان مفترس»، أو تعرضه لإصابة جسمية أثناء العراك بالذيول.

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وعثر على عظام الديناصور عام 2008 بالقرب من بلدة «تين سليب» بولاية وايومنغ الأميركية، وينتمي الديناصور لسلالة «ديبلودوسيداي»، واشترته شركة «إعمار» عام 2014 من متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس.