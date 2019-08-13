بعد الفتة واللحمة.. 6 مشروبات تخلص جسمك من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
يتناول كثير من الأشخاص، كميات كبيرة من اللحوم والوجبات الدسمة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهو مما يؤدي إلى إمداد الجسم بسعرات حرارية عالية، وإخلال عملية التمثيل الغذائي.
ويعتبر الماء من أفضل المشروبات التي تساعد في التخلص من السموم الموجودة في الجسم، ولكن ينصح الخبراء بالاستعانة ببعض المشروبات الأخرى، ويستعرضها "الكونسلتو" في الصفحات التالية وفقا لموقع"food.ndtv".
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