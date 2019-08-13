بعد أكلات العيد الدسمة.. نصائح فعالة لتجنب عسر الهضم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي

يكثر تناول الوجبات الدسمة خلال أيام العيد، الأمر الذي قد يسبب الإصابة باضطراب المعدة وعسر الهضم، ويؤدي للشعور بعدم الارتياح والتعب.

لذلك يستعرض لكم الدكتور إبراهيم إسماعيل، أخصائي التغذية، نصائح فعالة للتقليل من المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان نتيجة تناول الأطعمة الدسمة خلال أيام العيد.

- اتباع نظام غذائي صحى، وليس المقصود بذلك الامتناع أو الحرمان من بعض الأطعمة، ولكن تنظيم وتقسيم الوجبات على مدار اليوم لتجنب الإصابة بمشاكل عسر الهضم.

- شرب الكثير من الماء بعد الانتهاء من تناول الطعام، يساعد الجهاز الهضمي على الحركة المنتظمة خلال عملية الهضم، ومن ثم سرعة امتصاص الجسم للطعام.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة بعد الانتهاء من تناول الوجبة الدسمة، إذ يعمل ذلك على تحسين عملية الهضم، وتوزيع الدهون في الجسم.

- تجنب تناول المشروبات الغازية أثناء أو بعد الطعام، لكونها تزيد من فرص حدوث عسر الهضم، كما أنها تمنع الجسم من امتصاص العناصر المفيدة.

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- تناول بعض الخضروات مع الأطعمة الدسمة، للشعور بالشبع سريعًا كما أنها تعوض الجسم عن العناصر المفيدة التي تفتقدها تلك الأطعمة.

- تناول الطعام ببطء يقلل من فرص الإصابة بالسمنة وعسر الهضم، ومع الوقت يقلل من كمية الطعام التي تتناولها.

- يمكنك تناول أطعمة دسمة ولكن غير مطبوخة، فعلى سبيل المثال يفضل أن تتناول اللحوم مشوية وليست مطبوخة، لكون ذلك يقلل من نسبة الدهون، والمشاكل الصحية الأخرى.

- تناول السكريات بعد الأكلات الدسمة يزيد من خطورة تأثير تلك الأطعمة على الجسم وعملية الهضم، لذلك يفضل الانتظار لمدة لا تقل عن ساعة.

- الابتعاد تماما عن تناول مشروب الشاي الأحمر بعد الأكلات الدسمة، لكونه يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم.

- يفضل تناول كوب من الزبادي بعد الانتهاء من تناول الطعام الدسم، لتحسين عملية التمثيل الغذائي.