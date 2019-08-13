للبنات في العيد.. مستحضرات منزلية حضريها بنفسك للعناية بجمالك

الكثير من السيدات والشابات يقضين تلك الفترة على الشواطئ لحرصهن على استغلال إجازتي عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية، إلا أن الكثير منهن لا يجيدن العناية ببشرتهن وشعرهن.

وتقدم "هّن" في التقرير التالي 10 خلطات تجميلية سهلة وسريعة للشعر والبشرة، نقًلا عن موقع "العربية".

مقشر للجسم:

تحتاج السيدات لوجود مقشر للجسم يزيل الطبقة التالفة ويعيد لسطح الجسم ملمسه الناعم، وذلك من خلال خلط 3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو، 3 ملاعق كبيرة من السكر الأسمر، و10 نقاط من زيت زهر الليمون، ثم تدلك بشرة جسمك بهذا الخليط لتخليصها من الخلايا الميتة ثم تشطف جيداً بالماء، وستلاحظين فوراً أنها أصبحت أكثر نعومة وحيوية.

مستحضر للعناية بعد الشمس:

يمكنك خلط 3 ملاعق كبيرة من زيت المشمش، ملعقتين كبيرتين من زيت الجزر، وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز، وضعي الخليط في عبوة بخاخة ورشي القليل منه على بشرة جسمك بعد التعرض للشمس ثم دلكيه جيداً لترطيب الجلد، وتغذيته، والحفاظ على لونه البرونزي لأطول فترة ممكنة.

قناع للشعر:

ويمكن إعداد قناع الشعر من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من بودرة الحنة غير الملونة مع القليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة سميكة. اضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الأرجان وملعقة كبيرة من العسل، ثم ضيفي هذا القناع على طول الشعر وأطرافه، واتركيه لساعة قبل شطفه وغسل الشعر، وبعد ذلك ستلاحظين أن شعرك استعاد نعومته، ولمعانه، وكثافته المعهودة.

بلسم للعناية بالقدمين:

القدمين عادة ما تصاب بنوع من الجفاف نتيجة المياه المالحة وأشعة الشمس والرمال، وذلك تستطيعي العناية بقدميك من تذويب 20 جراماً من زبدة الشيا في حمام مائي ساخن، ثم ضيفي إليها 20 جراماً من زيت اللوز الحلو وامزجي جيداً للحصول على خلطة متجانسة، ثم ضعي الخليط في الثلاجة قليلاً ليتماسك ويصبح جاهزاً للاستعمال لترطيب وتغذية بشرة القدمين التي يزداد تعرضها للجفاف خلال العطلة الصيفية.

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قناع لنضارة الوجه:

اخلطي نصف حبة أفوكادو مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل، طبقي هذا القناع على بشرة الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله، وستلاحظين أن بشرة وجهك استعادت حيويتها ونضارتها المعهودة.

لوشن للشعر:

يمكنك غلي 3 حبات من الكرات في ليتر من المياه المعدنية لمدة 15 دقيقة، ثم صفي الخليط واتركيه يبرد قبل استعماله كلوشن على شعر نظيف ورطب، ثم أتركيه على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، وستلاحظين أن شعرك الفاقد للحيوية استعاد إشراقه، أما إذا بقي لديك القليل من هذا اللوشن، فيمكنك استعماله على الوجه نظراً لفوائده المضادة للشوائب، كما يمكنك تطبيقه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل شطفها بالماء، وأيضًا يمكنك استعماله يوماً بعد يوم لمدة شهر ويمكن الاحتفاظ بهذا اللوشن لمدة أسبوع في الثلاجة.

قناع مغذٍ لليدين:

تحتاج يديك إلى عناية خاصة بهذا القناع المؤلف من 3 مكونات فقط: حبة من الجزر، نصف حبة من الأفوكادو، وصفار بيضة، وذلك من خلال سلق حبة الجزر في الماء حتى النضوج ثم اهرسيها جيداً وأضيفي إليها نصف حبة أفوكادو مهروسة أيضاً وصفار بيضة، ثم طبقي هذا القناع لمدة 15 دقيقة على بشرة يديك ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ستفاجئك نعومة بشرة يديك واستعادتها لحيويتها.

مزيل للمكياج:

يتمتع الحليب بخصائص مفيدة في مجال تنظيف البشرات الجافة فهو ينقيها وينعمها في الوقت نفسه، ولتحضير مزيل للماكياج أنت بحاجة إلى 20 سنتيليتر من الحليب السائل الكامل الدسم وحبة من الخيار.، وذلك من خلال بشر الخيار فوق الحليب بعد وضعه في وعاء على النار، ثم اتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد، وبعد ذلك صفيه، واحتفظي به في الثلاجة بوعاء زجاجي لاستعماله كمزيل للماكياج، وهو يبقى صالحاً للاستعمال وهو في الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

مقشر للوجه:

الوجه كذلك يحتاج إلى عناية كبيرة في فصل الصيف، وذلك من خلال تحضير مقشر للوجه يخلصك من الخلايا الميتة ويعيد الإشراق إلى بشرتك، وتستطيعي فعل ذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من أي زيت نباتي متوفر لديك (زيت زيتون، زيت لوز، زيت بندق...) وعصير نصف حبة من الليمون، طبقي الخليط على بشرة رطبة ودلكيه بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك استبدال السكر ببودرة اللوز.

بلسم للشفاه:

الشفاه كذلك تتعرض للتقشير في فصل الصيف كما أن تعرضها للشمس يعرضها لكثير من الأضرار ولذلك تحتاج إلى بلسم ترطيب يزيد من نعومة الشفاه ويحميها من التشقق، وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الفازلين و3 نقاط من زيت البرتقال الأساسي، ثم ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لحوالي 30 دقيقة فيصبح جاهزاً للاستعمال، يمكن الاحتفاظ بهذا البلسم لمدة 30 يوماً بعيداً عن أي مصادر للضوء والحرارة.