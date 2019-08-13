رسائل تهديد.. "القومي للمرأة" يتلقى شكاوى تحرش من فتيات خلال أيام العيد

أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن تلقيه خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بالإضافة إلى شكوى اغتصاب، وأخرى ضرب وعنف أسري، وشكوى منع من الميراث، وذلك بمحافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية والإسكندرية.

وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، في بيان أصدرته اليوم، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنوفية جاءت من والد فتاتين تقدم بشكوى تفيد بتعرض بناته للتحرش بهما أمام كافتيريا وتحريره محضرا بواقعة التحرش ببناته في قسم الشرطة، وأفاده المكتب بمتابعة المحضر أمام النيابة العامة لحين تحديد جلسة أمام المحكمة.

أما في محافظة الإسكندرية، تلقى المكتب شكوى من فتاة تعرضت لإرسال رسائل نصية ورسائل عبر "الواتس آب" بصور وكلام مخل، وتم إفادتها بالتقدم بشكوى لمباحث الإنترنت، وسوف يتابع المكتب معها لحين تحريك دعوى جنائية ضد صاحب الهاتف، والتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمديرية.

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وفي محافظة الغربية، جاءت الشكوى من فتاة تعرضت لسرقة الصفحة الشخصية الخاصة بها من خطيبها السابق، ونشر صور خاصة لها، وإرسال صورها الخاصة التي حصل عليها بطرق غير مشروعة على "الواتس آب" الخاص بها وتهديده لها بنشرها على "فيسبوك"، وحررت الشاكية محضرا في مباحث الاتصالات وتم إحالته إلى النيابة، وتم إفادتها بمتابعة المكتب للمحضر أمام النيابة العامة، وطلب إجراء تتبع للهاتف الذي يتم إرسال الرسائل منه لتحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص، وأن تتواصل مع وحدة مكافحه العنف ضد المرأة في محافظتها.

كما أشارت أمل عبد المنعم، إلى أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.

وأكدت أمل عبد المنعم، أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115، ويتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.