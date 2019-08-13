مصدر: الحمل يمنع زوجة "صلاح" من السفر معه والظهور في شوارع القرية

مازالت ماجي صادق، زوجة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، في مصر، ولم تسافر مع زوجها إلى إنجلترا، مع بداية الموسم الكروي لنادي ليفربول، وقضت زوجة اللاعب عيد الأضحى مع أسرتها، وذلك بسبب حملها في الشهور الأولى وهو ما يمنعها من ركوب الطائرة والتواجد مع زوجها.

وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب، لـ"هن"، أن ماجي زوجة "مو" متواجدة في القرية ولم تسافر مع زوجها إلى إنجلترا مؤخرا حيث إنها متواجدة داخل مصر منذ قدومها مع زوجها في عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب الحمل، خاصة أنها في الشهور الأولى وهو ما يمنعها من التحرك خاصة أن الطبيب طالبها بالراحة الكاملة.

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وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن زوجة صلاح لم تظهر في شوارع القرية منذ فترة تصل إلى نحو الشهر حيث إنها تفضل التواجد في المنزل سواء منزل زوجها أو والدتها، وذلك بسبب صعوبة وخطورة الحركة بسبب الحمل وأنها لم تصلي العيد في الساحة المخصصة لأداء صلاة العيد كما حدث في عيد الفطر.

وأشار إلى أن "ماجي"، ساعدت مؤخرا في تجهيز عروسة يتيمة، من بنات القرية، وكان حفل زفافها خلال الأيام الماضية.

يذكر أن زوجة اللاعب محمد صلاح، حامل في الشهور الأولى فى المولود الثاني، بعد ابنتهما مكة، وجاء هذا الحمل بعد طول انتظار من أسرة اللاعب وأسرة زوجته.