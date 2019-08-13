قبل "خناقة الساحل".. أحمد عز اتهم نسرين شقيقة زينة بالشهادة الزور

حالة من التخبط انتشرت بين الكثيرين حينما تداولت واقعة شقيقة الفنانة زينة على الفنان أحمد عز، داخل قرية مراسي بالساحل الشمالي، ففي البداية اعتقد الكثيرون بأن "ياسمين" هي صاحبة واقعة الاعتداء، لكن ما ذكر في محضر الاعتداء كانت "نسرين" وهي الشقيقة الأكبر للفنانة زينة، التي ظهر اسمها من قبل في قضية شهادة الزور أقامها الفنان أحمد عز ضدها أثناء قضية "إثبات نسب" الطفلين التوأم.

التشابك بالأيدي والسب والقذف.. أحمد عز يتهم نسرين

تلقت شرطة السياحة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، تبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، فاستمعت النيابة لأقوال "عز" ليؤكد بأن "نسرين" شقيقة الفنانة زينة اعتدت عليه بالضرب والسب.

كانت بداية المشاجرة التي شهدتها "الوطن" عن طريق الصدفة، حينما جلس الفنان أحمد عز برفقة محرر "الوطن" لإجراء الحوار المتفق عليه، وكعادة الفنانيين، لبى "عز" طلبات المعجبين في التقاط الصور التذكارية معه، لكنه فوجئ باقتراب "نسرين" شقيقة الفنانة زينة، فلكمته في وجهه، قائلة: "ازيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟".

شعور بالصدمة انتاب "عز" في رد فعله تجاه ما فعلته "نسرين"، الأمر الذي استدعى تدخل الحاضرين لفض المشاجرة، فاستدعى الفنان أحمد عز أمن الفندق لتحرير محضر بالواقعة لدى شرطة السياحة، وبالفعل ذهب للإدلاء بأقواله برفقة محاميه عمر عبدالرحمن.

ولم تكن هذه أولى الخلافات والدعاوى التي رفعها أحمد عز ضد "نسرين" شقيقة الفنانة زينة، فأثناء قضية إثبات النسب التي رفعتها زينة ضد أحمد عز، لإثبات نسب طفليها التوأم منه، كانت "نسرين" طرف في القضية، حيث رفع ضدها أحمد عز دعوى قضائية يتهمها بشهادة الزور.

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شهادة زور.. دعوى قضائية رفعها "عز" ضد "ياسمين"

فحينما ألزمت المحكمة الفنان أحمد عز إجراء تحليل الـ"DNA" في قضية إثبات النسب، لم يكتف "عز" برفض التحليل لكنه أيضًا رفع دعوى قضائية ضد "نسرين" شقيقة زينة، يتهمها بشهادة الزور والادعاء بزواجه من زينة.

وفي الدعوى القضائية، قال "عز" بأن "نسرين": "ادعت بأنه اصطحب شقيقتها "زينة" في شقة الزوجية بالمعادي، وطلب منها إجراء عملية إجهاض لحملها"، حيث كانت زينة استعانت بشقيقتها "نسرين" وبعض الشهود لإثبات حفل زواجها من الفنان أحمد عز.

ووقتها أكد طارق سعيد، محامي الفنانة زينة، بأن ما يفعله "عز" محاولة للتهرب من عدم الإخضاع لإجراء تحليل الـ"DNA" لإثبات نسب التوأم "عز الدين وزين الدين".