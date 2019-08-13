بريطانيا.. اختفاء عارضة أزياء في ظروف غامضة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شنت الشرطة البريطانية حملة للبحث عن نجمة الـ “يوتيوب” وعارضة الأزياء، مارينا جويس، التي فُقدت منذ 11 يوما، ووجهت الشرطة نداء للمساعدة في العثور عليها.
جمعية “المفقودون” الخيرية، كانت قد وجهت نداء مساعدة للبحث عن مارينا جويس البالغة من العمر 22 عاما، مشيرة إلى أنها اختفت من منزلها في منطقة هارينغ الواقعة شمال لندن، منذ يوم 31 يوليو، وأن آخر فيديو لها عبر قناتها كان قبل 10 أيام.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن الشرطة البريطانية قد أعادت تغريد نداء المساعدة، أملا في الحصول على معلومات تساعد في العثور عليها.
يشار إلى أن عارضة الأزياء مارينا لديها ما يقرب من 2.1 مليون مشترك على قناتها على “يوتيوب”، و290 ألف متابع على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”.
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