بـ"ستوميك" وشعر غجري.. دينا الشربيني تظهر في جلسة تصوير بعدسة مصور عمرو دياب

ظهرت الفنانة دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بشعر غجري أشقر، متوسط الطول، وارتدت بنطلون مشجر من اللونين الأزرق، والأبيض، وزينت معصمها بإكسسوارات من اللون الفيروزي.

واتدت دينا الشربيني "توب"، ستوميك أظهر بطنها، "أوفشولدر"، به فتحات بأكمام bell sleeves، وهي إطلالة عصرية صيفية في أحدث ظهور لها.

الصور التي شاركتها دينا الشربيني مع متابعيها بعدسة كريم نور وهو مصور عمرو دياب، ليست المرة الأولى التي تخضع فيها دينا الشربيني لجسلة تصوير بعدسته، أحدها كان الصيف الماضي، بينما كانت مع عمرو دياب في الساحل الشمالي.

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وتشارك دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها عبر "السوشيال ميديا"، بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكانت إحدى الصور التي جمعتها بعمرو دياب، وشاركها هو كذلك مع متابعيها، ورغم عدم إعلان أيا من الطرفين صراحة عن زواجهما أو ارتباطهما، إلا أنها يظهرا دوما في كثير من المناسبات، ولا ينفيان تلك الأنباء، وتجمعهما علاقة عاطفية منذ ما يقرب من سنتين، بحسب مصادر مقربة.

ويستعد عمرو دياب لطرح أحدث ألبوماته لصيف 2019، نشر بالفعل أغنيتين منهما، ويبدأ جولته الغناية بحفل في العلمين الجديدة قريبا.