فيديو.. فيفي عبده في رقصة خليجية: تعالى يا ابن الحلال

من جديد تجتاح الفنانة فيفي عبده، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، برقصة جديدة، شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحاتها الشخصية على "السوشيال ميديا".

ظهرت الفنانة فيفي عبده مرتدية فستان من اللون الأزرق، "بروتال"، مفتوح حتى فوق الركبتين، مصنوع من الشيفون، وتركت شعرها الأسود منسدلا.

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وأدت فيفي عبده الرقصة الخليجية بشعرها وتكنيكها، وظهرت بنشاط في الفيديو الذي لم يستغرق سوى ثوان معدودة، على نغمات أغنية، "تعالى اشبعك حب واشبعك دلال تعالى يا ابن الحلال".

وخلال دقائق من نشر الفيديو تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومعجبيها على "السوشيال ميديا"، وكان من بين التعليقات، "قمر يا فوفة"، و"موزه يا فوفة خمسة في عين الحسود"، و"ربنا يرزقني روقانك".

وتعتاد الفنانة فيفي عبده على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات لرقصاتها المختلفة، والتي تؤدي تارة داخل منزلها، وفي الساحل الشمالي، وهذا حتى قبل إعلانها عودتها للرقص الشرقي، نهاية العام الماضي.