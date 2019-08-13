صفعة ومحضر وكاميرات.. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وشقيقة زينة في الساحل

بينما يقضي الجميع إجازة عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، لم تخف تفاصيل مشاجرة الفنان أحمد عز وزينة، والتي بدأتها شقيقتها داخل الفندق الموجود في "مراسي"، لتتحول الخلافات من داخل أروقة المحاكم إلى أرض الواقع على مرأى ومسمع من الجميع.

وتعود الخلافات بين عز وزينة عندما أنجبت ابنيها التوأم منه، ورفض الاعتراف بهما، إلا أن المحكمة نسبتهما إليه وألزمته بدفع مصاريفهما، ولعز وزينة تاريخ طويل من الخلافات.

بدأت بـ"صفعة" على الوجه

كان الفنان أحمد عز يجهز لإجراء حوار صحفي مع "الوطن" خلال المشاجرة، التي بدأتها شقيقة الفنانة زينة، ودخلت مندفعة نحو عز، في السادسة مساء أمس وكان حينها يلبي طلبات جمهوره في التقاط الصور.

اندفعت شقيقة زينة نحو عز وصفعته على وجهه قائلة، "إزيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟"، الصدمة ألجمت عز وسألها "أنتي مين وبتعملي كدة ليه؟"، ليفاجأ بشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب مخاطبًا السيدة صحبته "سيبك منه ده......."، ويتضح بعد ذلك أنها شقيقة زينة.

أحمد عز لم يرد

لم يرد أحمد عز الصفعة، وعند ملاحظة أفراد الأمن ما حدث بينهما، تدخلوا لإنهاء الخلاف، وحينها دخلت زينة إلى بهو الفندق، مع طفليها ليتضح أنها شقيقة زينة، وعندئذ دخل أحمد عز إلى غرفة اجتماعات في محاولة لتهدئة الشجار الذي حدث، وطلب شهادة 3 شهود معه بأنه لم يتعرض لها، وطلب شرطة السياحة، ومدير الفندق، وأحد أفراد الأمن.

محضر شرطة

حضرت زينة، وطلبت عدم تحرير محضر لشقيقتها، إلا أن عز رفض، وأصر على موقفه في تحرير محضر ضد شقيقتها، والذي يحمل الرقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، واستمعت النيابة أمس، إلى أقواله، وشمل اتهام الفنان أحمد عز لشقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، والذي أدلى بأقواله فيه أمام النيابة، ومن جهتها استعدت النيابة الفنانة زينة، وشقيقتها لسماع أقوالهما في التهم الموجهة إليهما.

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الأخت هي نسرين وليست ياسمين

بمجرد البحث وراء اسم شقيقة الفنانة زينة، تظهر "ياسمين"، وهي دائمة الخلاف مع عز، وكذلك مثيرة للجدل لاتهامها بالاتجار وتعاطي المخدرات من قبل، إلا أن تحريات النيابة أوضحت أن شقيقة زينة المعتدية على أحمد عز، هي نسرين، وليست ياسمين، حيث توجهت إليه نسرين وسبته وحاولت الاشتباك معه بالأيدي، ما دفع الحضور للتدخل وفض الاشتباك ليتحرر المحضر ويشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين أمام الشرطة والنيابة العامة.

بلاغ كاذب وتفريغ الكاميرات

في الوقت الذي حاولت فيه زينة منع تحرير محضر ضد شقيقتها، طالب الفنان أحمد عز بتفريغ كاميرات مراقبة الفندق، ليثبت أن شقيقة زينة "نسرين"، هي من بدأت الشجار معه، والذي وصل حد التشابك بالأيدي، واتهمها كذلك بالسب والقذف، وعندما حررت محضرا مضاد، قرر اتهامها بالكذب في محضر جديد، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، مشيرا إلى أنها هي من قامت بالاعتداء عليه على مسمع ومرأى جميع الحضور بالمكان الذي شهد الواقعة في الساحل الشمالي، وحرر أحمد عز محضر بلاغ كاذب ضد شقيقة زينة.

تسجيل يثبت صحة كلام عز

المصادفة التي قادت عز لإجراء حوار صحفي، في وقت الاعتداء عليه من قبل شقيقة زينة، جعلت كل الأحداث التي مرا بها مسجلة في تسجيل صوتي سلمه للنيابة، ليثبت أن "نسرين" هي من بدأت الاعتداء عليه وليس العكس، ويسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة، مشيرا إلى أنه تم بالمصادفة.

لا تصالح بين عز وزينة

من جهته قال عمر عبدالرحمن، محامي الفنان أحمد عز، إن الفنان لم ولن يتصالح مع شقيقة وشقيق الفنانة زينة، بعد واقعة الاعتداء عليه أمس في مراسي بالساحل الشمالي، مشيرا إلى استمراره في الإجراءات القانونية ضدهم، نافيا أنه تنازل عن المحضر المحرر ضد شقيقة الفنانة.

خلافات قديمة بين عز وزينة

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة، وتداولت المحكمة القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة، كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من عز. ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين".