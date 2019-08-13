"شايلة شنطتين".. مايا دياب تثير سخرية متابعيها: "أنتي رايحة مشوارين"

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة ظهرت من خلالها بمظهر غير مألوف.

فرغم أن ملابس "مايا" لم يكن بها شيء غريب حيث ارتدت جاكيت قصير رمادي اللون وتحته "جيب" قصير باللون الزهري الفاتح وحذاء رياضي خفيف باللون الأبيض، لكن ما أثار الغرابة تجاه مايا دياب هو ارتدائها حقيبتين من ماركة "شانيل"، وإكسوارات غريبة وهي قفاز من الجلد، جاء بالشكل الغريب وغير المألوف.

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وهو ما أثار سخرية من متابعيها لحملها حقيبتين: "إيه هو أنتي رايحة مشوارين" "عرفتي ليش لكل صار يحمل شنتايتين تاري شايف مايا" "لما أكون محتارة أي شنطة أحمل".

وموضة حمل الحقيبتين لم تكن بالصيحة الجديدة، إذ ظهرت في أسبوع الموضة في باريس في العام الماضي، والتي اعتبرت من أغرب الصيحات التي طرحتها دار "شانيل" للأزياء.