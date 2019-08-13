يحسن عمل الدماغ ويخفض ضغط الدم.. فوائد كثيرة لـ الجريب فروت

في العالم 1750 اكشتف الكاهن الويلزي جريفيث هوجرز، ثمرة الجريب فروت، أطلق عليها "الثمرة المحرمة" فهي تحتوي على 88% من الماء، فهي تعتبر فاكهة مثالية لترطيب الجسم كما أنها تتميز بفوائد متعددة للجسم منها تحسين عمل الدماغ.

وتحتوي الجريب فروت على مضادات الأكسدة لذلك تعمل على مكافحة الكوليسترول الضار، وتساعد في تخفيض ضغط الدم، وأيضًا تمنع الإصابة بالأورام الخبيثة وتساعد القلب على الاحتفاظ بنشاط طبيعي، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأيضًا الجريب فروت غني بعنصر البوتاسيوم، وبحسب نتائج الدراسة العلمية التي أجريت عام 2006، فأن متناولي الجريب فروت بصورة منتظمة، يتمتعون بضغط دم ومستوى كوليسترول في المستوى الطبيعي.

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كما أن ممثل جمعية القلب الأمريكية، أوضح أن تناول الجريب فروت والحمضيات الأخرى، يساعد على تخفيض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، وخاصة لدى النساء، حيث بينت نتائج الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن الجريب فروت انخفض خطر إصابتهن بالجلطة الدماغية بنسبة 19%.

ويساعد الجريب فروت في إبطاء عملية الشيخوخة، وبينت نتائج الدراسات، أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيه تكافح الجذور الحرة، التي تحفز شيخوخة الجسم، كما أن تناول ثمرتين منه في الأسبوع يسمح بعودة الشباب 10 سنوات.

يسمي الأطباء الجريب فروت المناعة الطبيعية، حسص يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الضروري لحماية خلايا الجسم من الكائنات الضارة، ويقلص الفترة اللازمة للشفاء التام من أمراض البرد.