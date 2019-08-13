التوب المرصع باللآلئ لإطلالة صيفية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يمثل التوب المرصع باللآلئ “Beaded Top” نجم الموضة في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة متفردة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن التوب المرصع باللآلئ يأتي هذا الموسم بحمالات وبقصّة قصيرة كاشفة للبطن ليضفي على المظهر طابعا جريئا يبوح بأنوثة المرأة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التوب يتألق في الغالب بلآلئ تكتسي باللون الأبيض، في حين تزهو بعض الموديلات بلآلئ ملونة.
ويعد التوب المرصع باللآلئ خيارا مثاليا للحفلات في المقام الأول؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال ذي وسط عال، أو مع شورت لإطلالة أكثر جرأة وجاذبية. وتكتمل فخامة التوب بتنسيقه مع حقيبة مرصعة باللآلئ أيضا.
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