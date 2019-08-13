هكذا تستفيد من أبواب الغرف في التخزين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يمثل توفير مساحات كافية للتخزين في المنزل، أحد أهم التحديات التي تواجهها الكثير من ربات المنزل، وخاصة في المنازل الصغيرة والحجرات الضيقة.

وللحصول على مساحات تخزين إضافية، نستعرض لكم بعض النصائح للإفادة من الأبواب في تخزين الأشياء الصغيرة، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي"، نقلا عن موقع "وان جود ثينغ" الإلكتروني.

1-خطافات لتعليق الحقائب

يمكن استخدام علاّقات بخطافات على الأبواب لتعليق العديد من الأشياء مثل حقائب اليد

2-علّاقات الحمّام

يمكن استخدام هذه العلّاقات التي تحتوي على مقصورات خاصة لتخزين منتجات التنظيف ومعجون الأسنان.ة

3-مساحات تخزين على باب المطبخ

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يمكنك تعليق مقصورات خاصة على باب المطبخ لتخزين الكثير من الأشياء مثل التوابل والبهارات والوجبات الخفيفة وغيرها من الأشياء.

4-حاملات لأدوات التصليح

يمكن تثبيت حاملات لأدوات التصليح على باب الكراج أو المخزن، فهذا سيجعل الوصول إليها سهلاً عند اللزوم.

5- جيوب للأقلام والقرطاسية

يمثل باب غرفة الأطفال، مكاناً مثالياً لتثبيت جيوب بلاستيكية شفافة لتخزين الأقلام والقرطاسية والأوراق والدفاتر.

6-مقصورات لتخزين العبوات الزجاجية والعلب في المطبخ

للإفادة من باب المطبخ، يمكن تثبيت مقصورات خاصة عديدة تستوعب عدداً كبيراً من العبوات الزجاجية والعلب المعدنية.