طريقة وضع ظلال العيون المناسب لشكل عينيكِ ولونهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تختلف طريقة وضع ظلال العيون تبعاً لاختلاف شكل العينين، فـ طريقة وضع ظلال العيون الدائرية مثلاً يختلف تماماً عن طريقة وضع ظلال العيون اللوزية، الأمر نفسه ينسحب على لون العينين إذ تختلف الألوان المعتمدة مع اختلاف ألوان العيون بين امرأة وأخرى.

تعرض لكِ اليوم طريقة وضع ظلال العيون المناسب لكافة أشكال العيون ومختلف ألوانها.

مكياج ناعم وخفيف ليوم العيد



طريقة وضع ظلال العيون وفقاً لشكلها:

طريقة وضع ظلال العيون

للعيون المبطنة "monolid eyes": قومي بتدريج الظل على جفنك العلوي لإعطاء بعد إضافي لجفنك، وقومي بتطبيق الألوان الداكنة على مقربة من الرموش وبطريقة محايدة وناعمة نحو الوسط، وقومي بوضع لمسة لامعه بالقرب من الحاجبين.

للعيون المقلوبة للأعلى " upturned eyes": أو ما يُعرف بعيون القطّة قومي بتطبيق ظلال داكنة على طول الزاوية السفلى الخارجية للعين،مما يجعل الزاوية الخارجية تبدو أقل.

للعيون المقلوبة للأسفل " downturned eye": أو ما يُعرف بالجفن الناعس قومي بتطبيق خط من الآيلاينر بمحاذاة الرموش العلوية، وقومي بمزج الظلال بإتجاه الزاوية الخارجية للعين وذلك بمقدار ثلثي الجفن هذا سيرفع الشكل العام للعين

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ

.

للعيون المقنّعة " hooded eyes": قومي بإستخدام ظلال الجفون المتوسطة وغير اللامعة، وقومي بتطبيقة بأقل قدر ممكن حتى لا تقومي بسحق وإغراق العين.

للعيون المستديرة "round eyes ": قومي بتطبيق الظلال المتوسطة والداكنة في وسط الجفون، واستخدمي الظلال اللامعة أو المضيئة على الزوايا الخارجية للعين وذلك لتسليط الضوء عليها وتضييقها قليلاً.

للعيون اللوزية " almond eyes": هذا الشكل من العيون يعتبر مثالياً جداً، فبإمكانك تطبيق أي نوع من الظلال على عينيك، فهو العيون اللوزية يلائمها تقريباً جميع أشكال المكياج.

مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي النجمات

Advertisements

طريقة وضع ظلال العيون وفقاً للونها:

طريقة وضع ظلال العيون

ظلال العيون الأنسب للعيون السوداء: تتناسب العينين البنيّتين الداكنتين ذات الأطراف السوداء مع الظلال المتوسّطة والداكنة. انظري إلى قزحيّة عينيك في ضوء النّهار، عبر المرآة، وركّزي على البقع الفاتحة اللون في عينيك، فهي التي سوف تساعدك على اختيار ظلال العيون المناسبة.

يُمكن للألوان الليلكيّة والبنيّة الداكنة أن تُشكّل الخيار الصائب، ويُمكن أن تكمّليها بالألوان البرونزيّة والذهبيّة. ولكن يُمكن أيضاً للألوان الرماديّة والأرجوانيّة والخضراء أن تُعطي المفعول نفسه.



ظلال العيون الأنسب للعيون البُنية: جميع الألوان تقريباً، خاصة اللون البنفسجي، فبإمكان النساء ذوات العيون البنية وحتى ذوات الشعر البني وضع أي لون ظل عيون بشكل عام، ولأن درجة اللون تعتبر محايدة، هناك الكثير من الطرق الممكن اتباعها لتجميل العينين. بإمكان الألوان البرقوقي والأرجواني تسليط الضوء على غنى العيون البنية بينما باستطاعة الظلال البنية والذهبية إبراز صفاء عينيكِ. أما إن كنتِ تبحثين عن مظهر فريد من نوعه وغير معتاد فإن درجات الأخضر الغامق والأزرق سيجعل عينيك البنيتين تبدوان مذهلتين

مكياج البشرة السمراء في خطوات



ظلال العيون الأنسب للعيون العسلية: الألوان الدافئة تعد مثالية من أجل إبراز الشذرات الذهبية في العيون العسلية، وبشكل مشابه لنظرائهم أصحاب العيون الخضراء، تبرز العيون العسلية عند وضع ظلال عيون بنفسجية اللون وبلون الخزامة أيضاً.



ظلال العيون الأنسب للعيون الزرقاء: الألوان الأرضية مثل اللون البني أو اللون الرمادي، إذ تبدو بشكل تبدو ظلال العيون بألوان محايدة مذهلة على العيون الزرقاء. للون العينين الزرقاوتين بلون السماء، اختيار لون الشمبانيا المتلألئ يبدو أنيقا على جفن العين عندما تضعينه مع اللون البني الغني حول هالة الجفن العلوي. اللون الطيني ودرجات البرونز تجعل العيون الزرقاء تبرز. ولجعل مظهرك أكثر جاذبية ينصح "راي" بإنهاء وضع مكياجك باستخدام آيلاينر لونه بني

أفضل برونزر للبشرة السمراء



ظلال العيون الأنسب للعيون الخضراء: الألوان الدافئة، خاصة اللون البنفسجي المتوسط واللون البني الذهبي، فتملك الفتيات ذوات العيون الخضراء الكثير من الخيارات المفعمة بالألوان. يقول "راي" إن درجات الأرجواني تجعل العيون الخضراء تبدو أكثر حيوية، ويقترح وضع درجات أفتح من الأرجواني خلال النهار وأغمق منه خلال الليل. ويعد الأرجواني مناسبا للغاية ؛لأن الأرجواني يعد اللون المقابل للأخضر في عجلة الألوان، ما يعطي تمايزاً مثيرا للاهتمام. كما أن درجات الوردي والخوخي جميلة على جفون صاحبات العيون الخضراء، ومن الخيارات الأخرى المتاحة بحسب "راي" اللون البرغندي ولون الصدأ.

مكياج ناعم بخطوات بسيطة على طريقة البلوجر