طريقة تطبيق مكياج برونزي خفيف لإطلالة ساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - المكياج البرونزي أحد أجمل أساليب المكياج، الذي يليق بالبشرة البيضاء والسمراء على حد سواء، كما أنه يتلاءم مع إطلالاتك المختلفة، النهارية والمسائية، شرط اعتماده بأسلوب ناعم بعيد من البهرجة والمبالغة.

فإن كنت من محبات المكياج البرونزي، سنعرفك الى طريقة تطبيق مكياج برونزي خفيف سيمنحك إطلالة في غاية الجمال والأنوثة.



بشرة بنغمات برونزية



قومي أولاً بتهيئة بشرتك قبل تطبيق المكياج، وذلك عبر القيام بترطيبها بالكريم المرطب المناسب. انتظري قليلاً من ثم طبقي كريم الأساس، على أن يكون بلون ملائم، أي إذا كانت بشرتك بيضاء اعتمدي كريم أساس قريب الى لون بشرتك أو أغمق قليلاً، والحال نفسها بالنسبة الى البشرة السمراء. طبقي الكونسيلر تحت العين لتمويه العيوب والشوائب. كذلك، استخدمي الكونتور الباودر، ومن ثم البلاش البرونزي الذي يمنحك إطلالة دافئة ومتألقة. بعدها، طبقي البودرة المثبتة بواسطة الاسفنجة بأسلوب التربيت.

مكياج برونزي خفيف



مكياج عيون برونزي هادئ



احرصي على استخدام ظلال العيون باللون البرونزي الهادئ، وبإمكانك مزجها مع الظلال الترابية لتحصلي على طلة جذابة. قومي أولاً، بتطبيق ظلال العيون باللون البني الفاتح على عظمة الجفن العلوي، ومن ثم ظلال العيون باللون البني المتوسط على جانبي ثنية العين المتحركة عند زاوية العين الحارجية والداخلية. أما وسط الجفن المتحرك، فظلليه باللون البرونزي أو الزهبي الفاتح. وبالقلم البني، ارسمي خطاً رفيعاً على منبت الرموش العلوية، من ثم حددي داخل العين بقلم الكحل البيج. واحرصي على تظليل الرموش السفلية بظل العين البني الفاتح.

مكياج برونزي خفيف



أحمر شفاه نيود



لمكياج برونزي خفيف، من الأفضل اعتماد أحمر شفاه ناعم جداً، لذلك فإن أحمر الشفاه باللون النيود سيشكل خياراً مثالياً لك في هذه الحالة. قومي أولاً بتحديد شفتيك بقلم تحديد الشفاه باللون البني الطبيعي، من ثم طبقي أحمر الشفاه باللون النيود، اللامع أو المات.

مكياج برونزي خفيف



رموش كثيفة



لا يكتمل المكياج من دون رموش كثيفة وطويلة، فهي تمنحك مظهراً جذاباً وعينين واسعتين. بالتالي، قومي بتكثيف رموشك بالماسكرا السوداء، على أن تضعي طبقات عدة منها على رموشك لجعلها أكثر طولاً وكثافةً.

مكياج برونزي خفيف

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