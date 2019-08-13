مكياج ناعم للمحجبات بدقيقة واحدة…فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تسعى السيدة المحجبة إلى تطبيق مكياج ناعم بعيد عن الألوان القوية للحصول على الاطلالة الأنسب لهنّ.

فإذا كنتِ تبحثين عن مكياج خفيف وبسيط يليق بالمحجبات، ننصحكِ بتطبيق هذه الخطوات مع خبيرة التجميل سكينة علامة لتتألقي في اطلالاتكِ العادية.

مكياج ناعم للمحجبات بدقيقة واحدة



مستحضرات التجميل الأساسية لتطبيق مكياج ناعم:



سيروم

بيبي كريم

كونسيلر

قلم تحديد الحواجب

ظلال عيون

-قلم كحل

بلاشر

أحمر شفاه

مكياج ناعم للمحجبات بدقيقة واحدة



خطوات تطبيق مكياج ناعم للمحجبات



للحصول على مظهر جذّاب بعيد عن التكلف والمبالغة في وضع مستحضرات التجميل لاطلالة ناعمة ولافتة، تابعي معنا الخطوات التالي:

أولًا ضعي السيروم المغذّي للبشرة، وقومي بتوزيعه على الوجه من خلال وضع قطرة على كلّ جزء، فهو سيمنح بشرتكِ النضارة والحيوية.

ثم ضعي البيبي كريم BBCream على كامل الوجه، فهو سيرطب بشرتكِ ويوحد لونها، كونه يُعتبر بديلًا لـ كريم الأساس الخفيف، الذي يخفي العيوب ويعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس.

اختاري الكونسيلر المناسب والقريب للون بشرتكِ ووزّعيه تحت محيط العين لـ إخفاء الهالات السوداء بالكامل، باستخدام إسفنجة المكياج الخاصّة.

اِعملي على تحديد الحواجب من خلال رسمها بقلم الحواجب البني اللون.

اِختاري ظلال عيون بلون فاتح لإضاءة منطقة تحت الحاجب، وذلك لعيون أكثر إشراقًا وانتعاشًا.

ثم ضعي لون النيود على جفن العين وآخر بني اللون على طرف العين، ثم قومي بدمج اللونين بشكل متناسق، لإبراز العينين ومنحهما المزيد من الجاذبية.

اختاري قلم كحل الرمادي اللون، وضعيه داخل العين ثم ضعي الماسكرا السوداء التي تعزز من توسيع العينين ومنحهما مظهرًا لافتًا.

نصل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة من تطبيق مكياج ناعم، وهي اختيار البلاشر الذي سيحدد شكل وجهكِ ويمنحه الإشراق. ننصحكِ باخياره باللون الزهري أو البني الفاتح، وضعيه باستخدام الفرشاة الخاصة من أسفل الخدين باتجاه الأذنين.

وأخيرًا اختيار أحمر الشفاه باللون النيود أو الزهري الفاتح.

مكياج ناعم للمحجبات بدقيقة واحدة



نصيحة المحررة



اِمنحي وجهكِ لمسة من الحيوية والإشراق لاطلالاتكِ النهارية اليومية، بأسلوب ناعم بعيد عن المكياج الثقيل، من خلال تطبيق خطوات مكياج ناعم بمستحضرات تجميل أساسية بألوان هادئة.



تابعي المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق مكياج ناعم للمحجبات من خلال ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>:





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