إليكِ بعض الحلول البسيطة لعلاج حب الشباب من منزلِك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - لستِ بحاجة دائمًا إلى خبير الجلدية لمعالجة مشكلة حب الشباب، ويمكنكِ من المنزل تبنّي بعض العلاجات الصحية والفعالة، لاستهداف هذه المشكلة من جذورها.



حب الشباب وأسباب ظهوره على البشرة



يعود ظهور حب الشباب على البشرة إلى الإفرازات المفرطة للزهم، وتكورها على سطح البشرة وفي المسام، ما ينتج عنه تشكل الرؤوس السوداء والبيضاء ثم البثور، وقد تؤدي العديد من العوامل الأخرى إلى تفاقم مشكلة حب الشباب، مثل البلوغ وتقلب الهورمونات، والتوتر والعبث بها، واستخدام مستحضرات زهيدة وغير صحية، وغيرها كثيرة.



أيضًا فإنّ تناول الأطعمة غير الصحية والغنية بالدهون، يزيد من تفاقم حبّ الشباب وانتشاره في الجسم، وتناول بعض الأنواع من الأدوية، كتلك التي تحتوي على الأندروجين، وعدم تفقّد مستحضرات العناية والتجميل، واستخدام ما قد يزيد من مشكلة البثور بخاصة إذا كانت تحتوي على مواد كيميائية غير معالِجة للبثور، ما يجعل علاج حب الشباب متأزمًا، وقد يحتاج إلى استشارة طبية متخصصة في أغلب الحالات.



علاج حب الشباب



إليكِ أبرز 9 علاجات طبيعية منزلية لاستهداف مشكلة حب الشباب



حافظي على نظافة البشرة دائمًا



ابدئي بتفقد مكونات مستحضراتكِ دائمًا، واختاري الغسول المناسب الذي يحافظ على نظافة البشرة طيلة النهار والمساء، مع الحفاظ أيضًا على نظافة اليدين، وعدم العبث بالبشرة لمنع انتقال العدوى والبكتيريا وانتشار حب الشباب.

حافظي على نظافة البشرة



شرب كميات مفرطة من الماء



لا تتوقفي عن شرب المزيد من الماء، لدعم ترطيب البشرة وكامل وظائف الجسم الحيوية، وبالتالي التقليل من مشكلة حب الشباب وتعزيز نضارة البشرة.



اِبحثي عن الأطعمة المناسبة الغنية بمضادات الأكسدة



بعيدًا عن المقليات والسكريات واللحوم الحمراء، اعتني جيدًا بنظامكِ الغذائي، وعززي وجباتكِ اليومية بالخضروات الورقية والملونة، والفواكه الطازجة، والمكسرات غير المالحة، والبذور الغنية بالمعادن بخاصة منها الزنك والصوديوم المجدد للبشرة، التي تعزز كثيرًا من صحة وشباب ونضارة البشرة، وتساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة حب الشباب.

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اِبحثي عن الأطعمة المناسبة الغنية بمضادات الأكسدة



استعيني بقوة الأقنعة المنزلية



تساعد الماسكات الطبيعية كثيرًا على محو آثار البكتيريا، وامتصاص الفائض من الزهم، وبالتالي منع تفاقم مشكلة البثور وحب الشباب. جربي الخلطات المنزلية التي تعتمد على الليمون وبيكاربونات الصودا المعالجة لمشكلة حب الشباب.

استعيني بقوة الأقنعة المنزلية



ممارسة التمارين الرياضية



منها ركوب الدراجة والركض والمشي، والقفز على الحبل، وأيضًا جلسات البيلاتيس، كلها تساعد على التحسين كثيرًا من صحة وشباب البشرة، ومحاربة مشكلة البثور من الجذور.



الحصول على ساعات كافية من النوم



لابد أن تحصلي على القسط الكافي من النوم في كل ليلة، لأجل التحسين من مشكلة حب الشباب .



وقاية البشرة من أشعة الشمس



لا بدّ من استخدام الواقي اليومي قبل الخروج من البيت، لأجل صدّ الأشعة فوق البنفسجية التي تؤذي البشرة وتُلحق بها المزيد من المشكلات الصحية، ومنها تفاقم مشكلة حب الشباب.

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تجنبي العبث بحب الشباب



تلجأ الكثير من الشابات إلى العبث بالبثرة وعصرها لاستخراج الزهم منها، إلا أنّ ذلك يزيد من تفاقم المشكلة وانتشار العدوى إلى المناطق المجاورة ما يشعركِ بالإحباط والخجل.



العلاجات الطبية المتوافرة في الصيدلية



يمكنكِ البحث عن بعض العلاجات الطبية المتوافرة لدى الصيدلية، والتي توظف موادّ معالِجة وفعالة للقضاء على حب الشباب، ومنها حمض الساليسيليك والبيروكسايد والريتين، ويُنصح دائمًا باعتمادها بوصفة طبية لتوخي الحذر، والتأكد من التركيز الأنسب لبشرتكِ ونوع البثور التي تعانيها بشرتكِ على وجه التحديد.



اِحذري مشاركة الأخريات مستحضرات وأدوات التجميل



ما يناسب بشرة غيركِ قد لا يكون الخيار المثالي لبشرتِك، لذا ننصحكِ بعدم مشاركة الأخريات في مستحضرات التجميل وأدوات التجميل التي تنشر العدوى، وتزيد من تأزم وتفاقم مشكلة حب الشباب، واحرصي دائمًا على نظافة يديكِ ونظافة كامل أدواتكِ الخاصة قبل استخدامها على البشرة، للتقليل من مشكلة حب الشباب وعلاجها من جذورها.

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