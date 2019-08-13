أفضل عطر نسائي للأوقات المسائية... رائحته تدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - إذا كنت تبحثين عن عطر مميز للأوقات المسائية، يدوم لفترة طويلة ويضفي على إطلالتك المزيد من الأناقة والرقي، فإننا سنقدم لك مجموعة من أفضل العطور المناسبة لأوقات المساء، فهي كفيلة بلفت الأنظار إليك وترك انطباع لدى الآخرين لا يُمحى.



L’eau D’issey city blossom limited

يعد هذا العطر من أجمل العطور العالمية الملائمة للأوقات المسائية، وهو سيكون خياراً ملائماً لاستخدامه مع فستان فاخر للغاية عند ذهابك الى قضاء أوقات مسائية مميزة، حيث أن إطلالتك لا يمكن أن تكتمل من دون عطر فاخر كعطر L’eau D’issey.

L’eau D’issey city blossom



Lady million Eau My gold

إنه عطر فاكهي بامتياز، وسيلائم كثيراً إطلالتك العصرية في مناسبة مسائية مهمة، فهو يشتمل على مزيج رائع من نغمات اليوسفي والمانغو والبرغموت، وهو عطر منعش صُمم بعناية للمرأة التي تحب مفاجأة أصدقائها بطلتها المميزة وعطرها الأنيق، علماً أن هذا العطر يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، نظراً الى رائحته الراقية التي تدوم طويلاً.

Lady million Eau My gold



Debut by Night

إنه عطر مثالي من Aigner لاستخدامه في المساء، سواء لحضور سهرة أو مناسبة خاصة في الليل. تشتمل مقدمة هذا العطر الزهري الغامض على البرغموت والكمثري والخوخ، أما قلبه فيتألف من الزهرة البرتقالية والخزامى والقرنفل وزنبق الماء، فيما يعد الباتشولي وخشب الأرز والتوت والفانيليا من مكوناته الأساسية.

Debut by Night



Goldea The Roman Night



إنه عطر آخر مثالي للاستخدام المسائي من علامة بولغاري BVLGARI الإيطالية الفاخرة. رائحته الرائعة حيوية ومغرية، مما يجعله مثالياً لتمضية سهرة في الخارج، كما أنها تدوم لوقت طويل، وهي تعتمد بشكل أساسي على الأزهار والمسك.

Goldea The Roman Night



Guess Girl

هذا العطر مثالي للمرأة المغامرة، وهو يتميز برائحته النباتية الناعمة واللذيذة، والتي تدوم طويلاً. يشتمل هذا العطر على نغمات التوت والبطيخ والبرغموت، إضافة الى الأوركيد والزنبق وخشب الصندل الأسترالي والفانيليا.

Guess Girl



W.O.W Perfumes scentsation

إنه عطر ذو رائحة زهرية جذابة، وهو يشكل خياراً مثالياً لاستخدامه في أوقات المساء، ونظراً الى أن قاعدته الأساسية مؤلفة من الياسمين، فإن رائحته ستمنحك الانتعاش والحيوية، وتدوم لوقت طويل.

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W.O.W Perfumes scentsation



Virtue silver oak

يناسب هذا العطر جميع الفئات العمرية، وهو أحد العطور المثالية لاستخدامها خلال المناسبات المسائية بمختلف أنواعها، فلا تنسي وضعه في لائحة العطور المسائية خاصتك، فهو سيعزز من أنوثتك ويكمل طلتك.

Virtue silver oak

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