تسريحات شعر مرفوع على طريقة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تمنح تسريحات الشعر المرفوع المرأة إطلالة أنيقة وراقية، وهي ملائمة جداً للمناسبات. فإن كنت على موعد قريب مع مناسبة مهمة، سنقدم لك في ما يلي أجمل تسريحات شعر مرفوع مستوحاة من النجمات العربيات، فاختاري منها ما يناسبك.



تسريحة الشعر المبعثر المرفوع



إن كنت تميلين الى التسريحات الشبابية والحيوية، ولديك مناسبة مهمة، فليس عليك إلا اعتماد تسريحة الشعر المبعثر المرفوع على طريقة شيلاء سبت، والتي ستمنحك مظهراً أنيقاً، وفي الوقت نفسه تحافظين على روح الشباب والعصرية في إطلالتك، بحيث ترفعين شعرك الى الخلف وتتركين بعض الخصلات المبعثرة على جانبي الوجه ومن الخلف أيضاً.

تسريحة الشعر المبعثر المرفوع



تسريحة كعكة الباليرينا



من المعروف أن تسريحة كعكة الباليرينا هي إحدى تسريحات الشعر الأنيقة وغير المتكلفة. وبإمكانك اعتماد هذه التسريحة على الطريقة النجمة أحلام لطلة ناعمة جداً وراقية، بحيث تختاريها مع الشعر المشدود الى الخلف من دون أي خصلات منسدلة على الوجه، مما يسلط الضوء على ملامح وجهك بشكل جميل ولافت.

Advertisements

تسريحة كعكة الباليرينا



تسريحة الكعكة المرتفعة مع الخصلات المنسدلة



من المعروف أن تسريحة الكعكة بمختلف أنواعها رائجة جداً في الوقت الحالي، وهي ملائمة جداً لمختلف المناسبات، لا سيما تسريحة الكعكة المرتفعة. فإن كنت من محبات هذه التسريحة، اعتمديها بأسلوب بثينة الرئيسية، بحيث تختارينها مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، مما سيمنحك طلة مفعمة بالأنوثة.

تسريحة الكعكة المرتفعة مع الخصلات المنسدلة



تسريحة الشينيون المنخفضة



إنها تسريحة غاية في الأناقة والرقي، اعتمديها بأسلوب الفنانة ياسمين صبري، فهي ملائمة جداً للمهرجانات الكبرى والحفلات الرسمية وحفلات الزفاف. ونظراً الى أسلوبها المتميز والأنيق في اختيار تسريحات الشعر، اعتمدت ياسمين صبري تسريحة الشينيون المنخفضة بطريقة جذابة جداً، حيث جاءت خصلات شعرها الأمامية ملفوفة الى الوراء، تاركة بعض الخصلات الأخرى منسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة الشينيون المنخفضة



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



من المعروف أن هذه التسريحة موضة كل المواسم، فهي أنيقة جداً وعملية، فضلاً عن إمكان تنفيذها في المنزل من دون الحاجة الى مصفف الشعر. بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بأسلوب داليا المبارك، مع الغرة النصفية المشدودة الى الوراء.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

إقرئي أيضاً

صبغات شعر صيف 2019 للسمراوات

تسريحات شعر طويل على طريقة نجمات هوليوود

ماسكات تعالج فراغات الشعر المزعجة