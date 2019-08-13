إطلالات النجمات في Teen Choice Awards... من الأجمل برأيكن؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - أقيم مساء أمس حفل جوائز اختيار المراهقين Teen Choice Awards لعام 2019، في مدينة هيرموسا بيتش بولاية كاليفورنيا، وقدم الحفل الممثلة الشهيرة لوسي هيل ومدون اليوتيوب الأمريكي ديفيد دوبريك.
وفي حين أنه في كل عام يقدم لنا الحفل كوكبة من النجوم، إلا أن حفل هذا العام يعد مميزاً للغاية، خاصة أن النجمة تايلور سويفت أصبحت أول فنانة تفوز بجائزة "أيقونة اختيار المراهقين" Teen Choice Icon Award.
أما فيما يخص أناقة النجمات، اخترنا لكم باقة من الإطلالات لتختاروا منها الأجمل:
Zendaya: أطلت بقميص أصفر اللون من تصميم الفرنسي Jacquemus مع شورت أخضر Le Silla وزينت إطلالتها بمجوهرات ناعمة من BaubleBar.
Taylor Swift: اتسمت إطلالتها بالحيوية والبساطة إذ اختارت Bodysuit شورت ملوّن مع بليزر ملونة أيضاً بنفس النقشات، من توقيع علامة Versace الشهيرة.
Maddie Ziegler: اختارت اللون الأزرق السماوي لحضور الحفل، فأطلت ببدلة زرقاء من دار Chanel وزينت إطلالتها بأقراط أذن من Adina’s Jewels.
Jessica Alba: كما اعتدنا عليها وعلى إطلالاتها البعيدة عن المبالغة والتكلف، أطلت بفستان ماكسي صيفي مزين بالورود الخضراء الناعمة.
Madison Beer: ارتدت تنورة قصيرة فضية مزينة بالغليتر مع كروب توب بيضاء اللون.
Brittany Snow: أطلت بفستان أسود قصير من الأمام وطويل من الخلف واختارت خواتم من August & June لتكمل أناقتها.
Lucy Hale: اختارت فستاناً قصيراً أحمر اللون وزينت إطلالتها بأقراط أذن وخواتم شواروفسكي.
Sarah Hyland: ارتدت تنورة قصيرة مع كروب توب باللون الزهري من توقيع Teresa Helbig وحذاء كعب عالي من Loriblu.
Candace Cameron-Bure: اختارت أن تطل بشورت مع قميص بنقشة جلد النمر، وهي موضة رائجة لهذا الموسم.
Megalyn Echikunwoke: اختارت اللون الأخضر لإطلالتها التي اتسمت ببعض الغرابة.
Laura Marano: أطلت بفستان زهري مزين بالورود حمل توقيع RaisaVanessa وحذاء أسود كعب عالي من Ruthie Davis.
Ryan Destiny: اختارت لإطلالتها فستان باللون الأخضر قصير من الأمام وطويل من الجنب.
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