فيديو.. معجبة تقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر

لم تمتلك الفتاة التي كانت ترتدي الأسود خلال حفل كاظم الساهر الأخير نفسها، فقررت أن تقتحم المسرح بينما يغني.

وكان كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في العاصمة التركية "إسطنبول"، والتقطت عدسات الكاميرات الفتاة وهي مندمجة معه في الغناء، قبل أن تقرر مغادرة مكانها وتقتحم المسرح.

الفيديو تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا الفتاة بالمندفعة الشجاعة، وكاظم الساهر حاول أن يستوعب اندفاعها ولم يخرجها من المسرح.

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واقتحمت الفتاة التي حملت العلم العراقي في الصفوف الأولى المسرح بينما كان يغني "سلام عليك" وهي بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق، ويعتزم بعض أعضاء البرلمان التصويت عليها نشيدًا وطنيًّا.

واحضتنها كاظم الساهر عدة مرات، قبل أن يقرر أحد المسؤولين عن الأمن التدخل، وطلب منها مغادرة المسرح فخضعت له.

ويتعرض الفنان كاظم الساهر تحديدا لمواقف مشابهة كثيرا، إذا تقتحم الفتيات المسرح وهو يغني باستمرار.