بخطوات بسيطة اصنعي كرات الاستحمام الفوارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

على عكس اسمها المرعب، تعتبر "قنابل الاستحمام" وسيلة رائعة لعلاج البشرة والجسم، وهي عبارة عن مخلوطات صلبة على شكل كرات تتألف من عدة مكونات، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وتتفتت مكونات هذه الكرات لدى تعرضها لرطوبة المياه، لتنشر ألواناً مبهجة وروائح عطرة متنوعة في الحمام، تضفي أجواء ساحرة بألوانها وأبخرتها.

وتتميز قنابل الاستحمام، باحتوائها على الزيوت العضوية والأملاح الصحية التي تفيد في ترطيب البشرة وتعزيز نضارتها.

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وأوردت صحيفة تايمز أوف إنديا طريقة صنع "قنابل الاستحمام"، على النحو التالي:

امزجي بعض صودا الخبز والملح وحمض الستريك، ونشاء الذرة في وعاء، وأضيفي إليه جوز الهند أو زيت الزيتون، إضافة إلى مستخلص الفانيليا أو البرتقال. يمكنك أيضاً إضافة زيت أساسي من اختيارك.

اخلطي المكونات السابقة جيداً وضعيها في قالب كروي واتركيها لمدة 24 ساعة حتى تجف. في اليوم التالي، قومي بإزالة القوالب عن الكرات واحتفظي بها في حاوية بلاستيكية محكمة الإغلاق، لاستخدامها عند الحاجة.