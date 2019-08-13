نصائح لتوفير المياه أثناء غسل الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تعمد الكثير من ربات المنازل إلى استخدام كميات كبيرة من المياه في عمليات التنظيف بشكل يومي، مما قد يزيد قيمة فاتورة المياه، ويؤثر سلباً على مخزون المياه في المنزل. ومن هنا تبرز الحاجة للتقنين في استخدام المياه وخاصة عند غسل الأطباق والأواني المنزلية.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتوفير المياه أثناء غسل الأطباق، بحسب ما جاء في موقع "24 الإمارتي"، نقلا عن موقع "يور فاميلي" الإلكتروني:

1- تثبيت صنابير منخفضة التدفق

يعد تثبيت صنابير ذات تدفق منخفض في منزلك طريقة فعالة لتوفير المياه بنسبة كبيرة.

2- غسل الأطباق على الفور

حاولي أن تغسلي الأطباق بعد اتساخها مباشرة، لأن تركها في المطبخ يؤدي إلى جفاف جزيئات الطعام والتصاقها بالأطباق، مما يعني أنك قد تضطرين إلى استخدام المزيد من الماء لنقعها وتنظيفها.

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3- تجنبي غسل الأطباق بشكل منفرد

حاولي أن تغسلي جميع الأطباق بالصابون أولاً وضعيها جانباً، ومن ثم قومي بشطفها بالماء، لأن غسل كل طبق لوحده يزيد كمية الماء المستخدمة.

4- استخدام الأطباق والأكواب الورقية

يساعد استخدام الأطباق والأكواب الورقية، على توفير المياه المستخدمة في الجلي، إذ يمكن رميها في سلة المهملات بعد استخدامها.

5- إعادة استخدام مياه الجلي

يمكنك وضع دلو داخل حوض المطبخ تحت الصنبور، وتجميع المياه التي تنتج عن شطف الصحون لاستخدامها لأغراض أخرى مثل سقاية النباتات، أو تنظيف الحمّام.