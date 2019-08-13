10 وجبات خفيفة لا تزيد من وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يمكن لمزج البروتين أو كميات صغيرة من الدهون الصحية للقلب مع الكربوهيدرات أن يعزز الشعور بالشبع ويمنحك طاقة مستدامة مع عدد منخفض من السعرات الحرارية، حسب ما جاء في "CCN" العربية.

وإليك قائمة من الوجبات الخفيفة التي تتكون من أقل من 200 سعرة حرارية، والتي ستبقي معدتك ممتلئة:

1-الأفوكادو على خبز القمح المحمص: وجبة صحية للقلب.

2-شطيرة زبدة الفول السوداني والموز: وجبة مفضلة لدى الأطفال.

3- الفشار مع اللوز ورقائق الشوكولاتة: وجبة فيها عدد قليل من السعرات الحرارية المضافة.

4-شرائح التفاح وزبدة بذور دوّار الشمس: تناسب الذين يعانون من الحساسية من الفول السوداني.

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5-زبادي يوناني مع الفراولة وبذور الكتان: وجبة تجمع البروتين مع الفيتامين C والأوميجا 3.

6- كوكتيل الروبيان: وجبة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالأوميجا 3.

7-فول الصويا الخضراء: وجبة غنية ببروتين الصويا.

8-الجبن المخفوق مع المشمش المجفف على خبر مصنوع من الحبوب: الجبن غني بالبروتين، والمشمش يعطي طعم الحلاوة.

9- الحمص مع البازلاء الحلوة: المزج بين أي نوع من الخضار والحمص مفيد.

10-عصير السبانخ والتوت: امزج هذه المكونات لتحصل على عصير لذيذ من البروتين والألياف