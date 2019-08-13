صور.. أغرب تصميم لخاتم خطوبة على الإطلاق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتصميم خاتم مميز وصف بأنه "أغرب خاتم خطوبة على الإطلاق".

وبالنظر لصور الخاتم يمكن أن نلاحظ أنه صنع من معدن فضي اللون، وثبتت عليه 3 حلقات وضعت فيها أحجار كريمة لونها أخضر، وأحيط كل حجر بمجموعة من أحجار الماس الصغيرة، كما تُزين جسمه الأساسي أحجار زرقاء صغيرة كروية الشكل، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

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لكن الشيء المميز في هذا الخاتم هو أن تصميم حلقاته لا يظهر إلا إذا نظرنا إلى الخاتم من زاوية واحدة، أما بالنظر إليه من باقي الجهات فيبدو تصميمه غريبا بشكل ملفت.

وأثارت صور هذا الخاتم ردود فعل متباينة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبعض منهم وصفه بـ"الغريب"، وهناك من قال إنه "أقبح خاتم خطوبة على الإطلاق"، وأخر قال إن ألوانه غير متناسقة أبدا.