عرض الشيف الشربيني، عبر برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة عمل شاورما الكبدة، التي تعد من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها سريعًا في المنزل. مقادير عمل شاورما الكبدة كبدة. بصل. ثوم. ليمون. طماطم. فلفل ألوان. ملح. فلفل. كمون. Advertisements بهارات. زيت. فلفل حار. زبادي. طريقة عمل شاورما الكبدة ضعي شرائح الكبدة مع زيت ساخن على النار لتحمر من الجانبين. في طاسة على النار ضعي ثوم مفروم وبصل جوانح وحمريهم جيدًا. أضيفي الفلفل الألوان الشرائح والطماطم والملح والفلفل. قطعي الكبدة قطع صغيرة رفيعة واضيفيها للخليط في الطاسة مع فلفل حار وليمون. قدميها في عيش بلدي مع ملعقة زبادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الكبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.