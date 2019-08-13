صور.. أفكار بسيطة لتحويل الأبواب إلى مساحات للتخزين في بيتك

تبحث السيدات وربات البيوت، دائما، على مساحات للتخزين في المنزل، ويسعين لاستغلال أي مساحة، خاصة إذا كانت مساحات الشقة صغيرة، ومن الأماكن التي يمكن استغلالها للتخزين هي أبواب الغرف والمطبخ والحمام.

ويعرض موقع "وان جود ثينج" الإلكتروني، مجموعة من النصائح يمكن تطبيقها لاستخدام الأبواب داخل المنزل كمساحة صالحة لتخزين الأشياء الصغيرة، مثل الأدوات التي تستخدم في تصليح وصيانة المنزل، وكذلك منتجات التنظيف وتعليق الحقائب وغير ذلك.

تعليق الحقائب

يمكن وضع علاّقات بخطافات على الأبواب واستخدامها في تعليق الحقائب مثل "شنط اليد".

أدوات التصليح

وأيضًا يمكن تثبيت خطافات على بعض الأبواب وتخزين بعض الأدوات التي يحتاجها مثل مستلزمات الصيانة والتصليح.

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جيوب للأقلام

يمكن أيضًا تثبيت جيوب على الأبواب ووضع الأقلام والدفاتر أو كل ما يخص الأدوات المدرسية داخل تلك الجيوب لتكون في مكان منظم.

أبواب الحمام

ومن الأبواب التي يمكن استغلالها أيضًا هي أبواب الحمام التي يمكن تثبت عليها خطافات لتخزين منتجات التنظيف والنظافة الشخصية.

أبواب المطبخ

يمكن أيضًا استغلال أبواب المطبخ وتعليق خطافات لتخزين الكثير من الأشياء مثل التوابل والبهارات بحيث تكون في مكان منظم وواضحة أثناء الطبخ ومن السهل استخدامها أكثر من مرة بدلا من وضعها داخل الأدراج والضلف.