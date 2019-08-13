نادين نجيم بإطلالات ساحرة باللون الأسود في عدة مناسبات على السجادة الحمراء

تعرّفنا عليها كملكة جمال لبنان قبل أن تجتاح الشاشة الصغيرة وتأثرنا بأدوارها التمثيلية المنوّعة وتنتزع عن جدارة لقب "ممثلة" بتنا ننتظر أدوارها في شهر رمضان المبارك من كل عام، إلى جانب ذلك، تشتهر نادين نسيب نجيم أيضاً بإطلالاتها الأنيقة التي تتميّز بالأنوثة والعصرية.

لكن ما هو سرّ نادين نجيم واللون الأسود هذا ما سنكتشفه .

تألقت نادين في كثير من المناسبات بإطلالات باللون الأسود، هذا اللون الكلاسيكي الأنيق الذي غالباً ما تختاره النجمات على السجادة الحمراء.

أطلت نادين نجيم في العديد من المناسبات وعلى السجادة الحمراء بفساتين راقية باللون الأسود سواء طويلة أم قصيرة حملت توقيع أهم دور الأزياء العالمية،

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في حفل ماركة بلغاري، أطلّت بفستان بقصة الكتف الواحد مع الشق الجانبي من تصميم انطوان القارح نسّقت معه حقيبة من ماركة كارولينا هيريرا، وفي لوك ثانٍ إختارت فستان أسود قصير مزيّن بالشكّ، أما لحفل ملكة جمال لبنان فتألقت بفستان من تصميم زهير مراد.

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البدلة والجمبسوت الأسود

خلال اسبوع الموضة في باريس العام الماضي، خطفت نادين الأنظار ببدلة من تصميم زهير مراد تألفت من سروال بخصر عالٍ، وقميص ناعم من الدانتيل، وجاكيت بليزر. وفي مناسبة أخرى، إختارت جمبسوت أسود مع العقدة الكبيرة التي زيّنت خصرها.

ودائماً تنسّق نادين إطلالتها باللون الأسود مع أكسسوارات عصرية وراقية، مثل المجوهرات والحقائب لتضيف إلى الإطلالة لمسة من الأناقة التي تميّزها.

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