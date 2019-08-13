التمارين في منتصف العمر تحمي من هذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

لا يهم متى تبدأ في ممارسة التمارين الرياضية، فهي تفيدك حتى لو مارستها بعد تخطي الـ 50، وفقاً لدراسة جديدة أجريت في جامعة ويسكونسن. وقد وجدت الدراسة أن عدم ممارسة التمارين لا يرتبط فقط بضعف الذاكرة في الشيخوخة، بل تزداد معه مخاطر الإصابة بالزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف انتشاراً في السنوات الأخيرة، حسب ما جاء في موقع "24 الإمارتي".

وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 1500 مصاب بالزهايمر، ومراقبة 317 شخصاً أعمارهم أقل من 60 عاماً، طُلب من 107 منهم ممارسة التمارين على جهاز المشي، ومراقبة 95 آخرين لديهم الجينات الوراثية التي تزيد احتمال الإصابة بالزهايمر.

وتضمن برنامج التدريب على جاهز المشي 5 حصص في الأسبوع مدة كل منها 30 دقيقة، وتم تصنيف شدة التمرين باعتباره خفيف إلى متوسط.

وأظهرت النتائج أن ممارسة التمارين في مرحلة متأخرة من منتصف العُمر توفر وقاية ضد الإصابة بالزهايمر.