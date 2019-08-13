تحدي الملعقة لتدريب المهارات الحركية لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يتضمّن تدريب المهارات الحركية الصغرى: عضلات أصابع اليدين والقدمين، أو العضلات الصغيرة في الأطراف بشكل عام. وتشتهر لعبة توازن البطاطس في بعض البلدان، ويمكن أن تُلعب باستخدام بيضة مسلوقة أو حبة برتقال أو يوسفي أو تفاح أو بصل صغيرة. ويستطيع الصغير الاستمتاع بهذه اللعبة بداية من عُمر سنتين ونصف، ويمكنه أن يظل يلعبها بسرعة أكبر ومع تحديات أكثر كلما كبر وزادت قدراته، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

طريقة اللعبة:

باستخدام الملعقة المناسبة لسن طفلك ضع حبة البطاطا أو البرتقال أو البصل أو كرة تنس طاولة صغيرة على المعلقة، واطلب من الطفل أن يحملها بتوازن.

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ثم تقدم مسافة مترين أو 3 أمتار، واطلب من الطفل أن يمشي باتجاهك حاملاً المعلقة وفوقها البطاطا دون أن تسقط، فإذا سقطت عليه أن يلتقطها ويضعها على الملعقة ويواصل المشي مع احتساب سقطة. إذا كانت المسافة لا تمثل تحدياً كبيراً للطفل زِدها.

في الخطوة التالية تبادل الأدوار مع الطفل، واحمل أنت ملعقة البطاطا، وأظهر عدم التوازن في بعض اللحظات لإضافة إثارة وتشويق على اللعبة.

ويمكنك زيادة التحديات باختيار شكل دائري غير منتظم للبطاطا أو البصلة، وتغيير مقاس الملعقة، وزيادة سرعة المشي أثناء حمل المعلقة حتى يصل إلى مستوى الهرولة مع تقدم مهارات الطفل، أو بعمل مسار دائري للرحلة التي يقطعها اللاعب حاملاً البطاطا.