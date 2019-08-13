خطوات تنظيف الكوارع

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"تنظيف الكوارع" من الخطوات الهامة، التي تسبق طهييها، لضمان إزالة الشوائب عنها، وجعلها صالحة للاستخدام، حيث يفضل الكثيرون تناولها خلال عيد الأضحى، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي، خطوات بسيطة لتنظيف الكوارع على طريقة الشيف سارة عبدالسلام، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك":
المقادير اللازمة لغسل الكوارع
ماء
ملح
خل
دقيق
خطوات غسل الكوارع
- خلط الماء مع الدقيق والخل والملح جيدا، ثم وضع الكوارع بهم لمدة ساعة.
- غسل الكوارع بالماء جيدا.
- صناعة خليط جديد من الدقيق والملح والخل، ثم تدليك الكوارع بها جيدا، للتأكد من تنظيفها.
- غسل الكوارع للمرة الثالثة بخل وملح ودقيق.
- وضع الماء في حلة كبيرة تحتوي على ماء بارد، وتركها على النار حتى تغلي، ثم تصفيتها من الماء، وغسلها للمرة الأخيرة، ثم تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم.
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