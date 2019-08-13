طريقة عمل كوكيز الخروف

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يمكنك تقديم وصفة حلوى جديدة مصنوعة من الكوكيز، ولكن على شكل خروف، ما يضيف مزيد من البهجة على سفرة العيد، وذلك بعد تناول الفتة واللحم في الصباح، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير كوكيز الخروف في البيت. المكونات دقيق كوب زبد كوب سكر فانيليا صفار بيضة عجينة سكر ألوان طعام سكر بودر Advertisements ماء طريقة التحضير يخلط السكر مع الزبد ثم يضاف صفار البيض والفانيليا، في الخلاط الكهربائي. يضاف الدقيق بالتدريج مع الاستمرار بالخفق. يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ويقطع على شكل خروف. يوضع الكوكيز في صيني ويدخل فرن ساخن مسبقا لمدة 12 إلى 15 دقيقة تقريبا. تشكل عجينة السكر الملونة على هيئة خروف، ويشكل الخروف على العجين. توضع العجين على الكوكيز، ويقدم.

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