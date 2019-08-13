أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم

يسبب نقص البوتاسيوم عادة مشكلة، ولكن إذا كانت مشكلتك مؤقتة، أو كنت تعاني من نقص بسيط في نسبة الإصابة بنقص البوتاسيوم في الدم، فقد لا تشعر بأي أعراض.

وبمجرد انخفاض مستويات البوتاسيوم لديك عن مستوى معين، قد تواجهك بعض الأعراض بحسب موقع "ويب ميد".

ضعف

وهو شعور عام في الجسم يستمر لفترة طويلة.

إعياء

الإعياء هو عرض شائع لكثير من الأمراض، لذا إذا صاحبته باقي الأعراض يمكن أن يكون بسبب نقص البوتاسيوم.

العضلات

يشعر المريض بتشنجات العضلات أو الوخز والوجع.

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الإمساك

صعوبة في الدخول إلى دورة المياه هو كذلك عرض شائع لنقص البوتاسيوم.

القلب

يحث عدم انتظام ضربات القلب، أو إيقاعات القلب غير الطبيعية.

الكلى

نقص بوتاسيوم الدم يمكن أن يؤثر على الكليتين، وقد تضطر إلى الذهاب إلى الحمام في كثير من الأحيان، وقد تشعر أيضًا بالعطش.

العضلات

قد تلاحظ مشاكل في العضلات أثناء التمرين، في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ضعف العضلات إلى الشلل وربما فشل الجهاز التنفسي.