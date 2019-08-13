لهذا السبب يجب فرم الثوم قبل تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يُعرف الثوم بفوائده الكثيرة على الصحة بشكل عام، وذلك لخصائصه الطبية المتعددة مثل محاربة الالتهابات والأكسدة.

ويشتهر الثوم باحتوائه على مركب الأليسين النشط، الذي لا يكون فعالاً بشكل واضح إلا عند سحق الثوم، حيث يقوم إنزيم الأليناز الذي يتواجد في الثوم بتحويل مركب الأليين إلى الأليسين الذي يشق طريقه إلى الأمعاء ليتم امتصاصه والإفادة منه، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

Advertisements

ولجعل إنزيم الأليناز يعمل بفاعلية، يُنصح بسحق أو فرم الثوم وتركه لمدة تتراوح بين 5 و 10 دقائق حتى تتم عملية تحول الأليين إلى أليسين.

كما يُنصح بعدم طهي الثوم أكثر من 15 دقيقة على نار متوسطة، لتجنب فقدان خصائصه الفعالة، فكلما ازدادت مدة طهي الثوم كلما فقد قدراً أكبر من محتواه الغذائي.

وإذا كنت تخطط لاستخدام الثوم كدواء، فمن الأفضل تناوله نيئاً، للحصول على أكبر قدر من خصائصه العلاجية، بحسب ما نقل موقع "ديلي هيلث بوست" الإلكتروني.