لهذا السبب احذر استخدام كميات كبيرة من السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-
كشفت منظمة ألمانية معنية باستهلاك الأغذية أن الأطفال والمراهقين بألمانيا استهلكوا كميات كبيرة من السكر منذ بداية هذا العام تصل للمقدار الذي يوصى باستهلاكه على مدار عام بأكمله، بحسب بيانات دراسات في هذا المجال.
وانتقدت منظمة "فود ووتش" المعنية بقوانين المستهلكين وجودة الأغذية في ألمانيا استهداف الأوساط الصناعية للأطفال في تسويقها لأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تعمل وزيرة التغذية الألمانية يوليا كلوكنر على وضع تقييدات للدعاية، بحيث لا يتم تسويق سوى نوعيات المنتجات المتوازنة بشكل هادف للأطفال.
وتستند المنظمة الألمانية إلى توصيات من منظمة الصحة العالمية وكذلك من منظمات متخصصة مثل الجمعية الألمانية للتغذية.
وبحسب هذه التوصيات، يجب تلقي 10 بالمئة كحد أقصى من إمدادات الطاقة اليومية من خلال السكريات الحرة.
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