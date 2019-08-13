صور.. الكروشية وألوان النيون والأصفر.. استمتي بصيف ع الموضة

حددت اتجاهات الموضة لربيع وصيف 2019 قبل أشهر بفضل عروض الأزياء في نيويورك وباريس وميلانو ولندن، والآن تحولت من منصات عرض الأزياء للشارع بأسعار مناسبة، وفيما يلي أبرز "ترندات" الموضة للصيف لتستمعي بها، بحسب موقع "كوزوبوليتان".

ألوان النيون - الفسفوريك

شقت ألوان النيون طريقها إلى موضة صيف 2019، ومن أبرز المشاهير الذين تميزوا بتلك الألوان كيم كارداشيان، مع بعض الأشكال الفلورية، ويبدو أنه سيستمر حتى عام 2019.

الأصفر

يتواجد اللون الأصفر في كل مكان في 2019 بالنسبة للموضة، فهو لون مشمس يضيء عروض الأزياء في كارولينا، ويمكنك شراء قطعة أو اثنين من هذا اللون لتستفيدي من وجوده في الأسواق، بأسعار مناسبة.

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الكروشيه

تعود موضة السبعينيات مرة أخرى، بمايوهات وقطع من الملابس كروشيه 70s، ومعظم تلك القطع هاند ميد، ولا تزال خطوط الموضة تعرضها بألوان واحدة وهادئة، ولكن يمكنك إضافة بعض الألوان إلى مشترياتك إذا كنت تفضلين الإشراق.

الألوان المتداخلة

مع وجود الكثير من الألوان هذا الربيع، ليس من الغريب أن تتخير بعض منها لترتديه في نفس الوقت، وهذا يلائم كذلك ألوان النيون.

وبعض ألوان أو أشكال جلود الحيوانات كذلك تلائم الموضة الحالية للصيف، مثل الفهد، والثعبان وغيرها، ولكن يلائهما أكثر اللوك الكلاسيكي.